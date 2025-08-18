Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Siêu phẩm gây ngỡ ngàng của Alvarez

  Thứ hai, 18/8/2025 10:51 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Julian Alvarez ghi bàn trên chấm đá phạt nhưng không thể giúp Atletico Madrid tránh khỏi thất bại 1-2 trước Espanyol tại vòng 1 La Liga mùa 2025/26 rạng sáng 18/8.

Alvarez có bàn đầu tiên ở mùa giải mới.

Phút 37, Alvarez lãnh trách nhiệm sút phạt và đưa bóng vào lưới ngoạn mục trước sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân Livens Jean Louis. Đây cũng là bàn đầu tiên của Atletico ở mùa giải La Liga 2025/26.

Theo Opta, tính từ đầu mùa 2024/25, Alvarez ghi 3 bàn trên chấm đá phạt, thành tích tốt nhất trong top 5 giải hàng đầu châu Âu. Anh có thống kê ngang ngửa Omar Marmoush (Man City) và Bruno Fernandes (MU).

Tuy nhiên, bàn thắng của Alvarez không giúp Atletico giành 3 điểm trước Espanyol. Lần lượt Rubio và Milla ghi 2 bàn cho Espanyol ở các phút 73 và 84, giúp đội chủ nhà lội ngược dòng và giành 3 điểm quý giá.

Đáng chú ý, Alvarez bị HLV Diego Simeone rút ra nghỉ ở phút 82, dù Atletico đang bị Espanyol cầm hòa 1-1. Báo chí Tây Ban Nha nhanh chóng chụp được khoảnh khắc bất mãn của Alvarez trên ghế dự bị.

Chỉ hai phút sau khi Alvarez rời sân, Atletico nhận bàn thua quyết định bởi pha lập công của Milla.

Trận thua trước Espanyol khiến Atletico rớt xuống vị trí thứ 15 sau vòng 1 La Liga. Đối thủ kế tiếp của thầy trò Simeone tại vòng 2 là Alaves.

Duy Luân

Alvarez Alvarez atletico madrid la liga espanyol

