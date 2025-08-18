Amorim nên tự trách mình

HLV Ruben Amorim mạo hiểm với quyết định lựa chọn thủ môn trong trận đấu gặp Arsenal ở vòng 1 Premier League mùa 2025/26, và theo đánh giá của nhiều người lựa chọn này trực tiếp khiến Manchester United nhận thất bại.

Manchester United tiếp tục để thủng lưới từ một tình huống cố định ở Ngoại hạng Anh.

Tối 17/8, Manchester United nhận thất bại 0-1 trước Arsenal ngay trên sân nhà Old Trafford. Thuyền trưởng của Manchester United quyết định trao cơ hội cho Altay Bayindir thay vì Andre Onana, thủ môn vừa trở lại sau chấn thương.

Tuy nhiên, sai lầm sớm của thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ sau quả đá phạt góc của Arsenal, trở thành yếu tố quyết định dẫn đến trận thua của "Quỷ đỏ" trong vòng khai màn Premier League. Đây cũng không phải lần đầu Bayindir lúng túng khi phải xử lý những quả phạt góc.

Ở tứ kết Carabao Cup mùa trước, Bayindir cũng phán đoán sai điểm rơi, để bóng bay thẳng vào lưới sau cú đá phạt góc của Son Heung-min. Sai lầm tai hại của thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ giúp Tottenham khi đó nâng tỷ số của trận đấu với Manchester United lên 4-2.

Bayindir gia nhập "Quỷ đỏ" từ Fenerbahce năm 2023 nhưng hiếm khi ra sân ở Premier League. Anh chủ yếu dự bị cho Andre Onana. Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim không chỉ phải trả giá vì việc mạo hiểm với quyết định lựa chọn thủ môn trong trận đấu vừa qua.

Bàn thua từ phạt góc của Manchester United ở trận đấu với Arsenal không phải sự tình cờ. Nửa cuối mùa giải năm ngoái, Manchester United liên tục để đối thủ ghi bàn từ các quả phạt góc. Đây thật sự là báo động đỏ cho phương pháp huấn luyện và dàn xếp của HLV Amorim cũng đội ngũ trợ lý.

The Times nhận xét Amorim và trợ lý phụ trách các tình huống cố định của MU, Carlos Fernandes, đang gặp rắc rối lớn. Thậm chí dưới sự hướng dẫn từ trợ lý Carlos Fernandes, hàng thủ Manchester United dường như còn chống cố định tệ hơn trước.

Hồi tháng 2, HLV Vitor Pereira của Wolves thậm chí thừa nhận Manchester United có vấn đề trong các pha phạt góc và "các đội bóng ở Premier League đang cố gắng khai thác những điều đó".

