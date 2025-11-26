Estevao đi vào lịch sử Champions League

Ở cột mốc 18 tuổi và 215 ngày, Estevao Willian bước tiếp con đường của Mbappe và Haaland trong lịch sử Champions League.

Estevao tiếp tục tỏa sáng.

Rạng sáng 26/11, Chelsea đè bẹp Barcelona với tỷ số 3-0 trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League. Estevao chính là điểm sáng với cú sút quyết đoán từ góc hẹp ở phút 55, làm tung nóc lưới nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha, nâng tỷ số lên 2-0.

Với bàn thắng này, Estevao trở thành cầu thủ tuổi teen thứ ba ghi bàn trong cả ba trận ra sân đầu tiên tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, sau Kylian Mbappe (18 tuổi 113 ngày) và Erling Haaland (19 tuổi 107 ngày).

Tài năng trẻ người Brazil cũng trở thành cầu thủ đầu tiên của "The Blues" ghi bàn ở ba trận liên tiếp tại Champions League kể từ khi Willian làm được điều này vào tháng 11/2015.

Phải sau một thập kỷ Chelsea mới lại có cầu thủ làm được điều đó. Và lần này là một tài năng trẻ thậm chí chưa đủ 19 tuổi (sinh nhật lần thứ 19 vào tháng 4 năm sau).

Bàn thắng vào lưới Barca là một tuyệt phẩm khi Estevao dùng tốc độ và kỹ thuật cá nhân loại bỏ hoàn toàn hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút cực mạnh từ góc hẹp, xé lưới đối thủ.

Cựu danh thủ Chelsea, Pat Nevin, không giấu nổi sự phấn khích trên sóng truyền hình: “Hãy bắt đầu tin vào những lời ca ngợi đi! Estevao Willian là một tài năng đặc biệt. Cách cậu ấy vượt qua hậu vệ đầu tiên, khiến đối thủ đứng nhìn như tượng bằng đôi chân siêu nhanh và kỹ thuật. Góc dứt điểm sau đó cực kỳ khó, nhưng cậu ta cứ thế nã đại bác vào lưới. Cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ xuất chúng, vấn đề chỉ là thời gian".

Từ Palmeiras đến Stamford Bridge chỉ trong vài tháng hè 2025, Estevao đang chứng minh kỳ vọng khổng lồ dành cho mình là hoàn toàn xứng đáng. Cậu bé vàng của Brazil đang chiếm lấy Champions League bằng chính đôi chân ma thuật của mình.