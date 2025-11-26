Không nhận ra Kovacic

Mateo Kovacic khiến người hâm mộ bất ngờ với diện mạo mới khi cập nhật quá trình hồi phục chấn thương gân Achilles.

Ngoại hình Kovacic đã thay đổi.

Tiền vệ 31 tuổi gần như mất trọn nửa đầu mùa giải vì chuỗi chấn thương kéo dài, chỉ có bốn phút thi đấu tại Premier League. Kovacic từng phẫu thuật gân Achilles trước FIFA Club World Cup, trở lại ngắn ngủi trong tháng 10 rồi lại tái phát, buộc phải lên bàn mổ lần hai. Pep Guardiola cũng tiết lộ anh gặp thêm vấn đề ở mắt cá, khiến quá trình hồi phục phức tạp hơn dự kiến.

Trong ảnh đăng trên Instagram Story, Kovacic khoe chân đang được băng cố định và chia sẻ anh “vui khi trở lại đại bản doanh CLB”. Nhưng điều khiến cộng đồng mạng xôn xao không phải tình trạng chấn thương, mà là mái tóc dài xoăn chưa từng thấy của tiền vệ người Croatia. Hình ảnh lan truyền trên các tài khoản fan Man City và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận.

“Đây là ai vậy?”, “Nhìn giống Cillian Murphy hơn Kovacic”, nhiều bình luận trên X tỏ ra ngỡ ngàng. Ngôi sao từng gắn với mái tóc ngắn gọn gàng trong phần lớn sự nghiệp nay thay đổi kiểu tóc khiến không ít fan nhận không ra.

Guardiola cho biết Kovacic sẽ phải nghỉ thêm vài tháng và Man City chỉ hy vọng anh có thể trở lại ở giai đoạn cuối mùa. HLV tuyển Croatia, Zlatko Dalic cũng bày tỏ lo lắng khi tiền vệ chủ lực đối mặt nguy cơ lỡ World Cup 2026, dù ông vẫn tin Kovacic đủ khả năng tái xuất trong đợt tập trung tháng 3.

Với Man City, sự trở lại của Kovacic có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đội hình đang chịu nhiều tổn thất. Còn với người hâm mộ, hình ảnh mới mẻ của tiền vệ Croatia lại trở thành điểm nhấn thú vị giữa giai đoạn anh vật lộn với chấn thương.