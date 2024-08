Kovavic làm bẽ mặt Chelsea

Sân Stamford Bridge ngày 18/8, Kovacic trở lại mái nhà xưa và gieo sầu lên đội bóng cũ. Cách tiền vệ người Croatia thực hiện điều đó càng khiến ban lãnh đạo Chelsea bẽ mặt. Anh đánh bại Enzo Fernandez và Moisés Caicedo để ghi bàn.

Phút 84, Kovacic có bóng ở giữa sân, tự tin rê dắt vượt qua Fernandez và Caicedo - bộ đôi khiến Chelsea tiêu tốn đến 200 triệu bảng để chiêu mộ, trước khi tung ra cú sút làm tung lưới thủ Robert Sanchez. Trên khán đài, chủ mới chủ Todd Boehly của "The Blues" thấy hết. Ông lặng lẽ bỏ đi, dù rằng trận đấu chưa kết thúc.

Manchester City vượt qua Chelsea ngay trên sân đối thủ với tỷ số 2-0. Erling Haaland làm bẽ mặt Marc Cucurella - hậu vệ sau khi vô địch Euro 2024 cùng tuyển Tây Ban Nha đã cất cao giọng "Haaland nên run rẩy, Cucurella tới đây. Còn với Kovacic, anh chứng minh cho đội bóng thành London thấy rằng họ đã có quyết định chuyển nhượng sai lầm, đồng thời phát đi thông điệp đanh thép: Không Rodri, chẳng vấn đề.

Chelsea của năm 2024 không còn là thế lực hùng mạnh. Họ đang cải tổ đội hình. Nhưng ngay cả khi như vậy, Manchester City vẫn có chút lo lắng khi sải bước chân trên thảm cỏ xanh mượt của sân Stamford Bridge.

Ở trận này, nhà đương kim vô địch Premier League vắng Rodri, ngôi sao dính chấn thương ở chung kết Euro 2024 hồi tháng trước. Mùa 2023/24, Manchester City thua 4 trận, trong đó có tới 3 trận cầu thủ người Tây Ban Nha không thi đấu.

Dù vậy, Kovacic có màn trình diễn xuất sắc để khỏa lấp khoảng trống đồng đội để lại. Khác biệt nổi bật nhất của tiền vệ người Croatia đến từ kinh nghiệm, điều Enzo Fernandez, Moise Caicedo và Romeo Lavia bên phía Chelsea còn thiếu.

Trên BBC, cựu danh thủ Danny Murphy bình luận: "Bạn sẽ không bao giờ tìm được cầu thủ nào khác có thể làm mọi việc tốt như Rodri. Cậu ấy là tiền vệ cầm trịch hay nhất thế giới. Vì vậy, bạn sẽ luôn thấy một vài sai lầm xuất hiện khi người chơi khác đá thay vị trí của Rodri".

Kovacic không phải cầu thủ hoàn hảo, nhưng trước Chelsea, tiền vệ người Croatia thành công trong việc làm chủ khu trung tuyến. Cựu sao Real Madrid cầm bóng một cách thoải mái, điều tiết trận đấu nhanh chậm tùy thích. Kovacic cũng biết khi nào nên giữ bóng và chọn thời điểm để tịnh tiến các đường chuyền lên phía trước.

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Kovacic bắt đầu phải thực hiện nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn. Dù vậy, điều đó không hề làm khó cựu sao Real Madrid, người thực hiện một số tình huống đánh chặn quan trọng ở những thời điểm nhạy cảm.

Theo Sky Sports, Kovacic có 84 lần chạm bóng, chuyền thành công đạt tỷ lệ 96.9%, 7 lần chiến thắng khi tranh chấp tay đôi, 4 pha tắc bóng thành công, 2 lần phá bóng giải nguy. Đôi lúc, ngôi sao người Croatia để mất bóng (3 lần) và buộc phải giữ bóng lâu hơn. Song, điều đó không hề phá hỏng màn trình diễn ấn tượng.

Trước dàn sao đắt giá của đội chủ nhà, Kovacic vẫn chơi thứ bóng đá đĩnh đạc, sắm vai ông chủ ở tuyến giữa - người không cho phép Chelsea tác động làm ảnh hưởng đến nhịp độ trận đấu. Dù cho "The Blues" rất tích cực di chuyển không bóng để pressing, tuy nhiên Kovacic vẫn cầm bóng rất thoải mái và tự tin.

Hè 2024, truyền thông Anh loan tin Manchester City đang tìm người thay Rodri. Họ muốn tìm một quân bài dự phòng cho ngôi sao người Tây Ban Nha. Sau buổi chiều ở London, Pep Guardiola như tìm ra câu trả lời. Đó là Kovacic.

Để so sánh, Rodri được giới chuyên môn đánh giá giỏi hơn Kovacic. Nhưng trong ngày Manchester City nhấn chìm Chelsea, Kovacic chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng mình không phải bản hợp đồng dở tệ. Vì vậy, nếu Manchester City muốn tìm cầu thủ dự bị cho Rodri, đó phải là quân bài xuất sắc hơn Kovacic.

Đặt trường hợp Manchester City tìm được mảnh ghép đáp ứng được mọi tiêu chí của họ, liệu rằng anh ta có chấp nhận dự bị hay vui vẻ đón nhận như Kovacic. Câu trả lời thật sự rất khó. Đó chưa kể Rodri rất hiếm khi bỏ lỡ những trận đấu vì chấn thương.

Để thay Rodri, có lẽ trừ khi Manchester City tìm ra được một tài năng siêu trẻ ở đâu đó - thực tế là họ đã tìm được cầu thủ như vậy. Trường hợp của Rico Lewis trở thành ví dụ điển hình. Cầu thủ 19 tuổi có trận đấu tốt, tỏ ra thoải mái khi được chơi ở hàng tiền vệ và cũng sở hữu khả năng cầm bóng xuất sắc.

Bất lợi của Rico Lewis nằm ở thể hình "khiêm tốn". Tuy nhiên, điều đó không quá quan trọng khi Manchester City thường có xu hướng chiếm ưu thế và tỏ ra áp đảo về kiểm soát bóng. Nhưng lúc này, không ai xứng đáng hơn Kovacic trở thành ứng viên hàng đầu để thay thế Rodri.

Những gì tiền vệ người Croatia thể hiện tại London đã nói lên tất cả.

