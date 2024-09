Đội của Ronaldo chèo kéo Kovacic bằng mức lương hấp dẫn

Theo CBS Sports, Al Nassr muốn bổ sung Kovacic vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2024 tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, thương vụ không thành do họ không thể đẩy đi Sadio Mane để tạo ra khoảng trống trong đội hình. Động thái này khiến Cristiano Ronaldo thất vọng bởi anh kỳ vọng sẽ tái hợp Kovacic ở Trung Đông.

Dù vậy, Al Nassr sẽ quay trở lại hỏi mua Kovavic vào tháng 1/2025. Đội bóng sẵn sàng trao cho tiền vệ người Croatia mức lương 900.000 euro mỗi tuần, rơi vào khoảng 58 triệu euro/năm. Thu nhập của Kovacic sẽ tăng gấp 6 lần nếu sang Saudi Arabia chơi bóng.

Al Nassr hy vọng sự xuất hiện của Kovacic sẽ giúp đội cạnh tranh danh hiệu với Al Hilal. Nhưng trước mắt Al Nassr ưu tiên thanh lý Mane và Anderson Talisca. Hiện tại, đội bóng Riyadh sở hữu 8 cầu thủ nước ngoài trong đội hình và không thể đăng ký thêm bất kỳ cái tên nào khác.

Kovacic có màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải 2024/25 khi đá chính mọi trận đấu của Man City. Mùa trước, cầu thủ 30 tuổi có 16 lần đá chính ở Premier League. Thế nhưng, sự trở lại của Ilkay Gundogan có thể hạn chế thời gian ra sân của cựu tiền vệ Chelsea trong thời gian tới.

Trở lại với Al Nassr, đội bóng của Ronaldo nỗ lực thu hẹp khoảng cách với Al Hilal. Trong những ngày cuối của phiên chợ hè 2024 tại Saudi Arabia, Al Nassr bỏ ra 60 triệu euro để hoàn tất hai bản hợp đồng với giá không hề rẻ mang tên Mohamed Simakan và Angelo Borges.

Trước đó, Al Nassr bổ sung 2 tân binh khác cũng từ Brazil, bao gồm thủ môn Bento và tiền đạo cánh Wesley. Hai thương vụ này ngốn của CLB Saudi Arabia gần 40 triệu euro.

Tuy nhiên, CĐV Al Nassr chưa hài lòng, bởi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Al Hilal hay Al Ittihad, Al Ahli đều đem về những cái tên đình đám hơn nhiều.

