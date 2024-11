Thắng Thái Lan, tuyển futsal nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á

Đây là cú hích mạnh mẽ cho bóng đá Việt Nam, khi đội tuyển quốc gia, futsal, các đội tuyển trẻ trong năm 2024 đều trải qua một năm đáng thất vọng với chuỗi thất bại và không có bất kỳ đội bóng nào lên ngôi vô địch. Trong bối cảnh này, thành công của futsal nữ Việt Nam cứu vớt hy vọng bóng đá nước nhà, thoát khỏi cơn khủng hoảng “trắng tay” trên mọi đấu trường.

Trước khi bước vào trận chung kết, bóng đá Việt Nam trải qua một năm đầy thử thách, với hầu hết đội tuyển thất bại. Đặc biệt, futsal nam Việt Nam dù đã vào đến trận chung kết giải Đông Nam Á, cũng chỉ giành được ngôi á quân. Khi mọi hy vọng dồn hết vào các cô gái, futsal nữ Việt Nam không phụ lòng người hâm mộ.

Trong vòng đấu bảng, Việt Nam để thua Thái Lan 0-3, nhưng trận đấu này không mang nhiều ý nghĩa vì HLV Đình Hoàng chủ động cho các cầu thủ trẻ thi đấu, nhằm giữ sức cho những trụ cột trong giai đoạn quan trọng. Chỉ sau trận thua này, futsal nữ Việt Nam có thể tích lũy đủ thể lực và tinh thần để bước vào trận chung kết.

Trận chung kết diễn ra kịch tính và hấp dẫn. Trong hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam chơi đôi công sòng phẳng với Thái Lan, thậm chí cầm bóng nhiều hơn đối thủ. Dù Thái Lan có những đợt tấn công mạnh mẽ sau giờ nghỉ, khung thành của thủ môn Việt Nam vẫn đứng vững. Hai đội hòa nhau 0-0 sau 40 phút thi đấu chính thức.

Bước vào hai hiệp phụ, tình thế trở nên cực kỳ căng thẳng. Phút thứ 3 của hiệp phụ thứ nhất, Phương Anh thực hiện cú đá biên, bóng chạm chân cầu thủ Thái Lan và đổi hướng, làm thủ môn đối phương bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Tuy nhiên, chỉ 50 giây sau đó, Thái Lan có cơ hội gỡ hòa khi Thanh Ngàn vô tình phản lưới nhà. Song, đội tuyển Việt Nam không để mình bị đánh gục. Chỉ 20 giây sau, Thanh Ngàn chuộc lại lỗi lầm bằng một pha đá phạt góc chính xác, giúp Phương Anh ghi bàn thắng thứ hai, đưa Việt Nam dẫn trước 2-1.

Trong ba phút cuối cùng của hiệp phụ, các cầu thủ Việt Nam chơi đầy bản lĩnh và sự bình tĩnh, bảo vệ thành công chiến thắng 2-1, qua đó giành ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Chiến thắng này không chỉ mang lại vinh quang cho futsal nữ Việt Nam mà còn làm rạng danh bóng đá nước nhà, đặc biệt trong thời điểm mà nền bóng đá Việt Nam đang rất cần một chiến thắng để vượt qua giai đoạn khó khăn.

