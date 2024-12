Kỷ nguyên mới của Premier League - bàn thắng là vua

Các trận đấu giờ đây không chỉ là những màn đối đầu chiến thuật, mà còn là lễ hội của những pha lập công mãn nhãn. Điều gì tạo nên sự thay đổi này? Và tại sao Pep Guardiola được xem là người dẫn dắt cuộc cách mạng bóng đá tấn công?

Bóng đá Anh từng gắn liền với hình ảnh phòng ngự chắc chắn và tinh thần chiến đấu quyết liệt. Nhưng giờ đây, người hâm mộ đang được chiêm ngưỡng một phong cách mới: đẹp mắt, tốc độ và đầy tính giải trí. Trung bình, mỗi trận đấu tại Premier League ghi nhận hơn ba bàn thắng - một con số đáng kinh ngạc so với trước đây.

Số trận giữ sạch lưới (clean sheet) cũng đang giảm mạnh. Mùa trước, chỉ có 157 trận giữ sạch lưới trong tổng số 380 trận - mức thấp nhất kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 1992. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi trong tư duy chiến thuật của các đội bóng.

Khi nói đến sự bùng nổ của bóng đá tấn công, Pep Guardiola là cái tên không thể bỏ qua. Kể từ khi dẫn dắt Barcelona (2008-2012) và sau đó là Manchester City, Guardiola đặt nền móng cho một triết lý bóng đá hoàn toàn mới. Lối chơi kiểm soát bóng, xây dựng từ tuyến dưới và tấn công tổng lực của ông giúp các đội bóng dưới quyền giành danh hiệu và truyền cảm hứng cho cả một thế hệ HLV.

Ở mọi cấp độ, từ giải đấu cao nhất đến các hạng thấp hơn, lối chơi "Barcelona hóa" thâm nhập sâu rộng. Không chỉ những đội bóng lớn như Manchester City hay Arsenal, mà ngay cả những CLB khiêm tốn hơn cũng tìm cách áp dụng triết lý này, bất chấp việc họ có sở hữu những cầu thủ kỹ thuật phù hợp hay không.

Bên cạnh Guardiola, Jurgen Klopp cũng là nhân tố quan trọng trong sự thay đổi này. Phong cách "gegenpressing" nổi tiếng của Klopp - với việc áp sát ngay từ phần sân đối phương, kết hợp phòng ngự dâng cao - mang đến làn gió mới cho bóng đá Anh.

Lối chơi của Klopp đòi hỏi tốc độ và cường độ cao, biến mỗi trận đấu thành một cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Kết quả là, các trận đấu trở nên cởi mở hơn, mang đến nhiều cơ hội ghi bàn cho cả hai đội.

Cách đây 15 năm, bóng đá Anh là sân khấu của những chiến lược gia phòng ngự. Jose Mourinho đã thiết lập một kỷ nguyên phòng ngự vững chắc khi dẫn dắt Chelsea đến hai chức vô địch liên tiếp vào các năm 2005 và 2006. Khái niệm "đỗ xe buýt" - đặt hàng phòng ngự dày đặc trước khung thành - trở thành biểu tượng của thời kỳ này.

Tuy nhiên, bóng đá không ngừng phát triển. Từ một giải đấu đề cao sự chắc chắn, Premier League chuyển mình mạnh mẽ sang một sân chơi của sự phiêu lưu và mạo hiểm.

Ngày nay, việc một đội bóng chỉ chú trọng phòng ngự không còn được khán giả chấp nhận. Người hâm mộ muốn thấy những bàn thắng, những pha phối hợp đẹp mắt, và những trận đấu kịch tính đến phút cuối cùng.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thay đổi này là cách các học viện bóng đá đào tạo cầu thủ. Trong 15 năm qua, các học viện tại Anh tập trung nhiều hơn vào việc phát triển khả năng tấn công, từ các tiền đạo, tiền vệ cho đến các hậu vệ cánh.

Sean Dyche, HLV của Everton, nhận xét rằng các cầu thủ hiện đại không chỉ đơn thuần là "phòng ngự" mà còn phải biết tấn công. Hậu vệ cánh giờ đây không chỉ làm nhiệm vụ ngăn chặn đối phương mà còn trở thành những mũi nhọn nguy hiểm trong tấn công.

Bên cạnh sự thay đổi trong triết lý bóng đá, luật lệ cũng góp phần làm gia tăng số lượng bàn thắng. HLV Dyche cho rằng việc các trọng tài bảo vệ nhiều hơn cho các cầu thủ tấn công khiến các hậu vệ khó khăn hơn trong việc ngăn chặn đối phương.

"Ngày xưa, bạn có thể chơi quyết liệt với tiền đạo. Nhưng bây giờ, chỉ cần chạm nhẹ là họ sẽ ngã", ông nói. Điều này dẫn đến việc phòng ngự trở nên khó khăn hơn, trong khi các tiền đạo có nhiều cơ hội hơn để ghi bàn.

Dù bóng đá tấn công đang chiếm ưu thế, sự hấp dẫn của Premier League đến từ chính sự đối lập trong phong cách chơi bóng. Những đội bóng nhỏ như Nottingham Forest được ca ngợi vì khả năng phòng ngự chắc chắn và sự đoàn kết. Trong khi đó, các đội bóng lớn lại gây ấn tượng bởi những màn trình diễn tấn công mãn nhãn.

Sự đối đầu giữa các phong cách khác nhau - như Guardiola và Mourinho, hoặc Simeone - chính là thứ tạo nên sức hút cho bóng đá. Đó là khi những triết lý bóng đá đối lập không chỉ cạnh tranh mà còn bổ sung, làm phong phú thêm cho trò chơi.

Premier League hiện nay là bức tranh đa sắc, nơi những bàn thắng, những pha bóng đẹp và sự kịch tính lên ngôi. Với những chiến lược gia tài năng như Guardiola, Klopp và các thế hệ cầu thủ mới đầy sáng tạo, bóng đá Anh bước vào một thời đại vàng son.

Dù bạn là người yêu thích những trận đấu chặt chẽ hay những cơn mưa bàn thắng, Premier League hiện tại đều mang đến trải nghiệm không thể nào quên. Trong thế giới bóng đá đầy biến động, một điều chắc chắn: khán giả đang được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao nhất.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.