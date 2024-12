'Hiện tượng' Iraola khuynh đảo Premier League

Khi Iraola đặt chân đến Premier League vào tháng 7/2023, ít ai ngờ rằng một huấn luyện viên với xuất thân khiêm tốn lại có thể tạo nên những dấu ấn lớn như vậy. Nhưng giờ đây, cái tên Iraola trở thành biểu tượng của sự tận tụy, tài năng và khả năng vượt khó, khi ông biến Bournemouth thành một thế lực đầy thách thức trong giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Mới đây, Bournemouth khiến cả làng bóng đá Anh chấn động khi đánh bại Manchester United ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ" với tỷ số 3-0 hôm 22/12. Một kết quả không chỉ làm bẽ mặt "Quỷ đỏ" đang trong giai đoạn khó khăn, mà còn khẳng định sức mạnh của Bournemouth dưới thời Iraola.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Bournemouth làm được điều này. Ở mùa giải trước, họ cũng từng rời Old Trafford với cùng tỷ số 3-0, nhờ các pha lập công của Solanke, Billing và Senesi. Chiến thắng này, vì thế, không phải là may mắn mà là thành quả từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược sắc bén của Iraola.

Từ vị trí thứ 12 ở mùa giải trước - thành tích vốn đã đáng khen với đội bóng nhỏ bé như Bournemouth - giờ đây họ bay cao ở vị trí thứ 5 tại Premier League. Trong bối cảnh giải đấu có nhiều biến động lớn, với Nottingham Forest bất ngờ vươn lên đứng thứ 4 và Manchester City của Pep Guardiola tụt xuống vị trí thứ 7, Bournemouth vẫn duy trì phong độ ổn định.

Không chỉ dừng lại ở Old Trafford, đội bóng của Iraola còn đánh bại những ông lớn khác như Arsenal (2-0), Manchester City (2-1), Tottenham (1-0) và cầm hòa Aston Villa (1-1) ở mùa giải này. Hiện Bournemouth trải qua chuỗi 5 trận bất bại, trong đó 4 chiến thắng đến từ các trận đấu đầy thử thách, bao gồm 3 trận trên sân khách.

Trên sân nhà, Bournemouth chỉ chịu khuất phục trước Liverpool - đội bóng duy nhất dường như không bị ảnh hưởng bởi những biến động tại Premier League - với tỷ số 0-3. Trong khi đó, Chelsea chỉ thắng Bournemouth với tỷ số tối thiểu. Những con số này càng củng cố sự đáng gờm của đội bóng từ Dorset.

Bournemouth sẽ khép lại năm 2024 bằng trận đấu với Crystal Palace và cuộc đối đầu đáng mong chờ với Fulham tại London. Nhưng bất kể kết quả thế nào, Iraola và các học trò của ông chứng minh rằng, với sự tận tụy, chiến thuật sáng tạo và tinh thần không ngại khó, ngay cả những đội bóng nhỏ bé cũng có thể làm nên điều kỳ diệu.

Andoni Iraola, từ một huấn luyện viên tiềm năng tại Rayo Vallecano, giờ đây đã trở thành ngôi sao sáng trên băng ghế chỉ đạo tại Premier League. Và Bournemouth, từ một đội bóng khiêm tốn, đã nhảy vọt vị thế, trở thành "kẻ thách thức" khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

