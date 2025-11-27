CAHN thắng ngược đại diện Trung Quốc

Tối 27/11, CLB Công an Hà Nội xuất sắc vượt qua Bắc Kinh Quốc An với tỷ số 2-1 thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.

Cảnh xô xát giữa CAHN và Bắc Kinh Quốc An Tối 27/11, cầu thủ CAHN và Bắc Kinh Quốc An lao vào tranh cãi dữ dội trên sân Hàng Đẫy thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.

Trận đấu khởi đầu đầy bất lợi cho đội chủ sân Hàng Đẫy khi ở phút 11, sai lầm của thủ môn Nguyễn Filip tạo cơ hội cho Lin Liangming bên phía Bắc Kinh Quốc An mở tỷ số 1-0. Pha bóng tưởng chừng đơn giản nhưng Filip phất bóng trúng người đối phương, khiến trái bóng lăn thẳng vào lưới, đặt CAHN vào thế phải bám đuổi suốt hiệp một.

Dù kiểm soát bóng tốt và liên tục tạo áp lực, CLB CAHN gặp khó trong việc tiếp cận vòng cấm đối thủ. Những cú dứt điểm của Leo Artur, Quang Hải hay Vitao đều bị thủ môn Zhang Jianzhi hoặc hậu vệ Bắc Kinh FC từ chối. Một cơ hội đáng tiếc xuất hiện ở phút 37 khi Leo Artur đá hỏng phạt đền, nhưng đội chủ nhà không bỏ cuộc.

Hiệp hai chứng kiến sự thay đổi quyết liệt từ HLV Alexandre Polking. CLB CAHN gia tăng nhịp độ tấn công và đến phút 77, bàn gỡ hòa 1-1 đến từ Stefan Mauk. Tình huống phối hợp giữa Leo Artur và Rogerio tạo ra pha lộn xộn trong vùng cấm, và cú cản phá của hậu vệ đội khách vô tình đưa bóng trúng người Mauk đi thẳng vào lưới.

Những nỗ lực ép sân liên tục của CAHN cuối cùng được đền đáp ở phút 90, khi Rogerio căng ngang từ cánh trái để Đình Bắc dứt điểm bồi, ấn định chiến thắng 2-1. Với 3 điểm quý giá, CLB CAHN chính thức giành vé vào vòng tiếp theo của AFC Champions League sớm 1 lượt trận.

Tại bảng E AFC Champions League, CAHN đang có 8 điểm, Bắc Kinh Quốc An sở hữu 5 điểm. Đội đang dẫn đầu là Macarthur (10 điểm). Tai Po xếp chót với chỉ 4 điểm.