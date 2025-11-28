Cảnh bạo loạn trong trận thắng của Aston Villa

Rạng sáng 28/11, trận Aston Villa thắng 2-0 Young Boys thuộc vòng phân hạng Europa League phải tạm dừng vì bạo lực bùng phát ở khu vực khán đài đội khách.

Cảnh sát xuất hiện để trấn áp CĐV quá khích.

Bầu không khí tại sân Villa Park nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi nhóm CĐV Young Boys liên tục gây rối, ném vật thể xuống sân và xô xát với lực lượng an ninh.

Sự cố bắt đầu ngay sau khi Donyell Malen lập cú đúp đưa Aston Villa dẫn 2-0 cuối hiệp một. Trong lúc ăn mừng, tiền đạo này bị một chiếc cốc ném trúng đầu, khiến anh bị rách da và chảy máu. Đồng đội Morgan Rogers cũng bị trúng vật thể lạ và phải kiểm tra bụng để đảm bảo không bị thương.

Sự khiêu khích tăng cao khi Malen trượt gối ăn mừng trước khu vực CĐV đội khách sau bàn thắng thứ hai. Đám đông Young Boys càng trở nên giận dữ, bắt đầu ném cốc, phá ghế và tấn công các nhân viên an ninh.

Cảnh sát phải lập hàng rào dày ngay trước khu vực này để ngăn chặn các cuộc ẩu đả. Nhiều cảnh tượng hỗn loạn được ghi lại như ghế bị giật tung, mũ bảo hộ của cảnh sát bị đánh bật, các cú đấm liên tục được tung ra.

Khả năng cao Young Boys sẽ bị phạt nặng.

Trọng tài buộc phải tạm dừng trận đấu để bàn với tổ trọng tài và bảo đảm an toàn. Một số cầu thủ Young Boys, trong đó có đội trưởng Loris Benito, phải tiến tới khán đài cầu xin CĐV đội nhà bình tĩnh lại. TNT Sports thậm chí phải chuyển góc quay, tránh phát sóng trực tiếp cảnh bạo lực.

Aston Villa đưa thông báo trên màn hình lớn, yêu cầu CĐV đội khách giữ trật tự. Cảnh sát sau đó khống chế và đưa một số đối tượng quá khích ra khỏi sân trong tiếng la ó của CĐV chủ nhà.

Dù UEFA chưa đưa ra phản hồi chính thức, truyền thông Anh khẳng định Young Boys gần như chắc chắn đối mặt án phạt nặng vì hành vi gây rối nghiêm trọng của CĐV. Sự cố không chỉ làm gián đoạn trận đấu mà còn để lại hình ảnh nhức nhối ở một sân chơi châu Âu vốn đề cao tinh thần thể thao và an toàn cho khán giả.