Tình thế đảo ngược với Aston Villa

Tối 23/11, Aston Villa ngược dòng hạ Leeds United 2-1 thuộc vòng 12 Premier League 2025/26.

Rogers lập cú đúp giúp Villa thắng 6/7 trận gần nhất ở Premier League.

Aston Villa tiếp tục cho thấy sức bật đáng kinh ngạc khi đánh bại Leeds 2-1 ngay tại Elland Road, nhờ cú đúp của Morgan Rogers. Trận thắng đẩy Leeds sâu hơn vào cuộc khủng hoảng, đồng thời đưa Villa tạm chiếm top 4 với màn lột xác khó tin sau giai đoạn mở màn bết bát.

Nếu 5 vòng đầu mùa Villa toàn hòa (3 trận) và thua, thì 7 vòng gần nhất họ thắng tới 6 trận. Theo The Guardian, đội bóng của Unai Emery hoàn toàn thoát khỏi "cơn say" thất bại ở Old Trafford hồi cuối mùa trước. Đó là trận thua tai hại khiến họ lỡ hẹn tấm vé Champions League.

Trong khi đó, Leeds lao dốc với 5 thất bại ở 6 vòng gần nhất. Đội bóng này giữ thói quen khởi đầu tốt nhưng không duy trì được nhịp độ. Bàn dẫn trước đến từ pha bóng lộn xộn sau tình huống đá phạt, song Leeds không thể tận dụng sự hưng phấn đó. Việc phải chạy với cường độ cực cao trong hiệp một khiến họ xuống sức nhanh, để đối thủ kiểm soát thế trận ở nửa sau trận đấu.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai khi Donyell Malen vào sân và thay đổi hoàn toàn thế trận. Chỉ hai phút sau, anh mở ra cơ hội để Rogers ghi bàn gỡ hòa bằng cú chạm tinh tế. Phút 75, Rogers tiếp tục tỏa sáng với pha đá phạt cực dị, đưa bóng vượt hàng rào rồi cắm xuống khiến thủ môn Lucas Perri bó tay.

Nỗ lực cuối trận cũng không cứu nổi Leeds khỏi thất bại, trong bối cảnh phía trước sẽ là hai thử thách cực đại gồm Man City và Chelsea.