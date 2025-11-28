Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU lên danh sách thanh lý 11 cầu thủ

  • Thứ sáu, 28/11/2025 06:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

MU được cho là chuẩn bị thực hiện một cuộc "thay máu" đội hình vào hè 2026.

Theo ESPNThe Sun, Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc thanh lọc lực lượng lớn vào mùa hè năm sau với khả năng chia tay tới 11 cầu thủ để có kinh phí tái thiết toàn bộ đội hình.

Những cái tên nằm trong danh sách phải rời Old Trafford gồm Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund, Casemiro, Jadon Sancho, Harry Maguire, Altay Bayindir, Joshua Zirkzee và Tyrell Malacia.

MU anh 1

Bruno đang được Saudi Arabia quan tâm và có thể bị bán nếu được giá.

Trong số này, Hojlund gần như chắc chắn rời Old Trafford do trong hợp đồng cho mượn đến Napoli có điều khoản mua đứt bắt buộc, nếu CLB vùng Naples giành vé dự Champions League. Hiện tại, Napoli đua vô địch tại Serie A.

"Quỷ đỏ" muốn tăng cường vị trí hậu vệ cánh và bổ sung một tiền vệ trung tâm mới, với các mục tiêu bao gồm Elliot Anderson (Nottingham), Adam Wharton (Crystal Palace), Carlos Baleba (Brighton), Joao Gomes (Wolves), Angelo Stiller (Stuttgart) và Conor Gallagher (Atletico Madrid).

Anderson là cái tên dẫn đầu danh sách mua sắm của MU trong hè năm sau. Tuy nhiên, Nottingham hét giá tiền vệ trụ người Anh lên đến 120 triệu euro. Cũng theo truyền thông Anh, Anderson sẵn sàng cập bến Old Trafford, nhưng với điều kiện "Quỷ đỏ" phải có vé dự Champions League mùa 2026/27.

Anderson được đánh giá là cái tên đủ khả năng cáng đáng vị trí của Casemiro, người nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford vào hè năm sau để gia nhập một CLB tại Saudi Arabia. Nếu thất bại trong vụ làm ăn với Nottingham, nửa đỏ thành Manchester sẽ chuyển hướng sang Baleba, Gomes hay Stiller.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

MU chuyển nhượng lỗ nặng nhất thế giới

Báo cáo từ CIES Football Observatory phơi bày sự thật phũ phàng khi MU đang là CLB có giá trị đầu tư tệ nhất thế giới.

11 giờ trước

Duy Anh

MU MU Bruno chuyển nhượng Elliot Anderson

    Đọc tiếp

    Doi cua Van Persie khung hoang hinh anh

    Đội của Van Persie khủng hoảng

    12 phút trước 08:00 28/11/2025

    0

    Rạng sáng 28/11, Feyenoord tiếp tục chuỗi ngày tồi tệ sau thất bại 1-3 trước Celtic trên sân nhà ở vòng phân hạng Europa League.

    HLV Benitez xung dang voi muc luong ky luc hinh anh

    HLV Benitez xứng đáng với mức lương kỷ lục

    24 phút trước 07:48 28/11/2025

    0

    Rạng sáng 28/11, Panathinaikos thắng kịch tính Sturm Graz 2-1 ở vòng phân hạng Europa League, qua đó giúp HLV Rafa Benitez tiếp tục gây ấn tượng từ khi tái xuất.

    17 the do o tran dau cua giai Bolivia hinh anh

    17 thẻ đỏ ở trận đấu của giải Bolivia

    56 phút trước 07:16 28/11/2025

    0

    Trận lượt về vòng tứ kết Copa Bolivia giữa Real Oruro và Blooming kết thúc trong cảnh hỗn loạn chưa từng có, được truyền thông nước này gọi là “nỗi hổ thẹn" của nền bóng đá.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý