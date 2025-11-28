MU lên danh sách thanh lý 11 cầu thủ

MU được cho là chuẩn bị thực hiện một cuộc "thay máu" đội hình vào hè 2026.

Theo ESPN và The Sun, Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc thanh lọc lực lượng lớn vào mùa hè năm sau với khả năng chia tay tới 11 cầu thủ để có kinh phí tái thiết toàn bộ đội hình.

Những cái tên nằm trong danh sách phải rời Old Trafford gồm Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund, Casemiro, Jadon Sancho, Harry Maguire, Altay Bayindir, Joshua Zirkzee và Tyrell Malacia.

Bruno đang được Saudi Arabia quan tâm và có thể bị bán nếu được giá.

Trong số này, Hojlund gần như chắc chắn rời Old Trafford do trong hợp đồng cho mượn đến Napoli có điều khoản mua đứt bắt buộc, nếu CLB vùng Naples giành vé dự Champions League. Hiện tại, Napoli đua vô địch tại Serie A.

"Quỷ đỏ" muốn tăng cường vị trí hậu vệ cánh và bổ sung một tiền vệ trung tâm mới, với các mục tiêu bao gồm Elliot Anderson (Nottingham), Adam Wharton (Crystal Palace), Carlos Baleba (Brighton), Joao Gomes (Wolves), Angelo Stiller (Stuttgart) và Conor Gallagher (Atletico Madrid).

Anderson là cái tên dẫn đầu danh sách mua sắm của MU trong hè năm sau. Tuy nhiên, Nottingham hét giá tiền vệ trụ người Anh lên đến 120 triệu euro. Cũng theo truyền thông Anh, Anderson sẵn sàng cập bến Old Trafford, nhưng với điều kiện "Quỷ đỏ" phải có vé dự Champions League mùa 2026/27.

Anderson được đánh giá là cái tên đủ khả năng cáng đáng vị trí của Casemiro, người nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford vào hè năm sau để gia nhập một CLB tại Saudi Arabia. Nếu thất bại trong vụ làm ăn với Nottingham, nửa đỏ thành Manchester sẽ chuyển hướng sang Baleba, Gomes hay Stiller.