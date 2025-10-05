Aston Villa đảo ngược tình thế

Tối 5/10, Aston Villa hạ Burnley 2-1 trên sân nhà Villa Park ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Malen trở thành người hùng của Villa.

Aston Villa đang trở lại với dáng dấp của một tập thể từng khiến Premier League phải dè chừng. Cú đúp của Donyell Malen ở các phút 25 và 63 giúp đội chủ sân Villa Park đánh bại tân binh Burnley, qua đó nối dài chuỗi thắng lên con số 4 trên mọi đấu trường.

Trước Burnley, các học trò của Unai Emery trình diễn thứ bóng đá chặt chẽ, tốc độ và hiệu quả. Villa kiểm soát thế trận, chủ động pressing tầm cao, liên tục khai thác khoảng trống hai biên để tạo ra cơ hội.

Malen, trong vai trò mũi công lệch phải, không chỉ ghi hai bàn mà còn là điểm nổ quan trọng trong mọi pha phản công. Bàn gỡ muộn của Burnley ở phút 78 chỉ giúp đội khách níu lại chút danh dự trong một trận đấu mà họ hoàn toàn lép vế.

Sau giai đoạn mở màn mùa giải 2025/26 đầy chật vật, Villa dần tìm lại nhịp điệu. Kể từ thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Bologna ở lượt trận mở màn Europa League, thầy trò Emery như được cởi bỏ áp lực. Họ lần lượt vượt qua Fulham 3-1 tại vòng 6 Premier League, rồi đánh bại Feyenoord 2-0 ngay trên đất Hà Lan - chiến thắng mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV người Tây Ban Nha.

Aston Villa đang trở lại với phiên bản đáng gờm.

Giờ đây, với 4 trận toàn thắng liên tiếp, Aston Villa không chỉ tạm vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng mà quan trọng hơn, họ tìm lại bản sắc: một đội bóng có tổ chức, giàu tính chiến đấu và sẵn sàng bùng nổ đúng lúc.

Chỉ cách đây không lâu, Villa còn chìm sâu trong nhóm xuống hạng và chưa ghi nổi bàn nào sau 4 vòng đầu. Thế nhưng, dưới bàn tay của Unai Emery, họ đứng dậy mạnh mẽ - một sự hồi sinh đúng kiểu “El Maestro”, khi chiến lược gia người Tây Ban Nha lại biến khủng hoảng thành động lực để Villa sống lại với khát vọng chinh phục châu Âu.