Thể thao

MU bị từ chối lời đề nghị 28 triệu euro

  Thứ năm, 4/12/2025 18:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

MU gửi đề nghị 28 triệu euro để chiêu mộ tài năng trẻ Christos Mouzakitis của Olympiacos, nhưng con số này bị đánh giá là quá thấp.

MU theo tuổi thần đồng 18 tuổi của Olympiacos.

Mouzakitis nổi lên như một hiện tượng sau thời gian bùng nổ trong màu áo Olympiacos. Cầu thủ 18 tuổi gây ấn tượng với kỹ năng xử lý bóng điềm tĩnh, nền tảng thể lực vượt trội và tư duy phòng ngự tinh quái – đặc biệt nếu biết rằng anh từng bắt gôn thuở nhỏ.

Không chỉ tỏa sáng ở giải quốc nội, Mouzakitis cùng lứa cầu thủ tài năng giúp Olympiacos vô địch UEFA Youth League 2024. Thành tích này, cộng hưởng với việc đội một vô địch Conference League vài tháng sau đó, lập tức đưa Mouzakitis vào tầm ngắm của các ông lớn châu Âu.

Theo Times, MU theo đuổi Mouzakitis suốt hơn một năm. Vấn đề nằm ở Olympiacos. Đội bóng Hy Lạp không chịu áp lực bán người và đưa ra mức định giá 40 triệu euro, cao hơn nhiều so với đề nghị 28 triệu euro của MU.

Giá trị của Mouzakitis tiếp tục tăng nhờ 7 lần khoác áo tuyển Hy Lạp, cùng thành tích 2 kiến tạo sau 10 trận tại giải VĐQG và 5 lần ra sân ở Champions League mùa này. Trong khi đó, MU dự kiến đại tu hàng tiền vệ, do tương lai của Casemiro, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo và Manuel Ugarte đều chưa rõ ràng.

Mouzakitis nằm trong danh sách ưu tiên, nhưng Old Trafford tin rằng thời điểm hợp lý nhất để chốt thương vụ sẽ là mùa hè 2026, khi thị trường bớt nhiễu loạn và cơ hội đàm phán rộng mở hơn.

