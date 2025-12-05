Đề nghị điên rồ đưa Salah rời Liverpool

Tương lai của Mohamed Salah tại Liverpool đang trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi, trong bối cảnh ngôi sao người Ai Cập bất ngờ mất suất đá chính dưới thời HLV Arne Slot.

Salah có thể rời Liverpool. Ảnh: Reuters.

Theo Telegraph, các đội bóng tại Saudi Pro League (SPL) vẫn đủ khả năng tài chính để tái khởi động thương vụ chiêu mộ Salah nếu cầu thủ này muốn chia tay sân Anfield.

Ngôi sao 33 tuổi từng là mục tiêu hàng đầu của Al Ittihad vào tháng 9/2023, khi CLB Saudi gửi đề nghị trị giá 150 triệu bảng nhưng bị Liverpool từ chối. Mùa hè năm ngoái, Salah cũng từng đàm phán khả năng sang Saudi Arabia theo dạng tự do trước khi quyết định gia hạn hợp đồng với Liverpool đến năm 2027.

Các nguồn tin cho biết thương vụ đưa Salah rời Liverpool và sang Saudi Arabia có thể được tái kích hoạt, với mức phí chuyển nhượng thậm chí “cao hơn 150 triệu bảng” mà Liverpool từng từ chối trước đây.

Phát biểu trên kênh ON Sport (Ai Cập), Salah chia sẻ: “Quan hệ của tôi với SPL rất tốt, chúng tôi đã nói chuyện nhiều và các cuộc đàm phán rất nghiêm túc. Đó là một cơ hội tốt. Nếu tôi không gia hạn với Liverpool, thương vụ đó đã xảy ra".

Mùa hè trước, các bản hợp đồng nổi bật của SPL từ Premier League như Joao Felix hay Darwin Nunez cũng đều là những cầu thủ không còn đóng vai trò quan trọng ở đội bóng cũ.

Ngoài Saudi Arabia, theo Fichajes, Galatasaray cũng sẵn sàng chi mức lương 15–16,5 triệu bảng/mùa để thuyết phục Salah cập bến Thổ Nhĩ Kỳ.

