PSG quá đáng sợ?

PSG có một mùa giải siêu thành công và người ta đang chờ xem liệu họ có thể tiếp tục hình thành một đế chế vững vàng.

PSG trải qua một mùa giải gần như hoàn hảo cho đến trước trận chung kết FIFA Club World Cup 2025. Thế nhưng, cú sảy chân 0-3 đầy bất ngờ trước Chelsea - đối thủ bị đánh giá thấp hơn - khiến CLB vụt mất cơ hội chinh phục đỉnh cao thế giới, và sẽ phải chờ thêm bốn năm nữa mới có thể trở lại sân chơi này.

Thế nào là thành công?

Trong một thế giới đầy biến động, không ai biết 4 năm nữa PSG ra sao, những ai còn trụ lại sân Parc des Princes. Thế nhưng, người hâm mộ biết chắc rằng CLB mùa giải mới sẽ gặp nhiều thử thách hơn vì tất cả đều muốn săn đuổi họ và châu Âu đầy rẫy những đội bóng đủ khả năng gây bất ngờ như Chelsea.

Câu hỏi đầu tiên đặt ra sẽ là mùa giải sắp khởi tranh, PSG sẽ hướng tới mục tiêu nào để coi là thành công? Tất nhiên là phải bảo vệ thành công tất cả các danh hiệu mà họ đang có.

Tại giải quốc nội, việc PSG tiếp tục thâu tóm bộ ba danh hiệu xem ra rất dễ dàng vì tại Ligue 1, Cúp quốc gia Pháp hay Siêu cúp Pháp đều không có đối thủ xứng tầm. Trong 2 mùa giải gần đây, PSG đều ẵm trọn các danh hiệu này chứ không để lọt chút vinh quang trong nước cho đối thủ khác.

FIFA Intercontinental Cup 2025 vào cuối năm nay cũng là một danh hiệu dễ dàng đánh chiếm vì PSG chỉ phải đá 1 trận chung kết với đại diện vô địch Nam Mỹ hay một nhà vô địch châu lục nào đó. Thực tế thì tại giải đấu kiểu này, các đội châu Âu thống trị tuyệt đối từ 2013 đến nay. Siêu cúp châu Âu sẽ khó khăn hơn khi đối thủ là Tottenham, và những diễn biến trên sân nói lên điều đó. Song, PSG với bản lĩnh đã vượt qua đối thủ với chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu, trước đó họ hoà 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức.

Nhưng danh hiệu được người hâm mộ PSG quan tâm nhất trong mùa giải mới chỉ có Champions League và thế giới sẽ nhìn vào để xem PSG có bảo vệ được danh hiệu khó giữ này hay không. Nếu PSG có thâu tóm hết 5 danh hiệu trên mà không có được Champions League, thì cũng không thể coi họ có mùa giải thành công.

Kể từ khi Champions League ra đời, cho đến nay chỉ có Real Madrid là đội bảo vệ thành công ngôi vô địch. AC Milan giữa thập niên 1990, Barcelona giai đoạn 2009-2015 cũng không thể bảo vệ được vương miện châu Âu trên đầu. Vậy câu hỏi thứ hai là liệu PSG có phải là đội bóng còn mạnh hơn AC Milan và Barcelona thời hoàng kim.

Thất bại trước Chelsea cho thấy PSG vẫn có thể thua trong một ngày sa sút

PSG có mạnh bằng Milan hay Barcelona thời hoàng kim?

PSG mùa trước đặt ra giới hạn một đội bóng Pháp có thể làm được. Tại Ligue 1, họ không chỉ vô địch mà lây cúp một cách tuyệt đối khi giành 84 điểm sau 34 vòng, bỏ xa đội nhì bảng Marseille đến 19 điểm. Số điểm 84 không hề ít nếu biết Liverpool cũng chỉ có 84 điểm để vô địch giải Anh 38 vòng. Thực ra, PSG còn có thể giành nhiều điểm hơn nếu không vô địch sớm và không buông 2 vòng để thua Nice (vòng 31 vào cuối tháng 4) và Strasbourg (vòng 32 vào đầu tháng 5) khi họ dồn sức cho Champions League.

Để có một cái nhìn tổng quan về sức mạnh của PSG mùa trước, có thể thống kê thành tích của họ trên mọi đấu trường. PSG chơi 65 trận (5 giải đấu, bao gồm Siêu cúp Pháp), thắng 48 trận, hòa 8 và thua 9 trận, ghi 168 bàn, lọt lưới 59 bàn.

Sẽ có nhiều người thắc mắc làm thế nào PSG lại thua đến 9 trận. Ngoài 2 trận thua tại Ligue 1 kể trên, PSG cũng thua 2 trận tại FIFA Club World Cup 2025 - bao gồm thất bại trước Botafogo tại vòng bảng và thua Chelsea tại chung kết. Rất bất ngờ là PSG thua đến 5 trận tại Champions League mùa trước. Tại vòng bảng, PSG thua 3 trận: thua Arsenal 0-2, thua Bayern Munich 0-1, thua Atletico 1-2. Tại vòng 1/8, PSG thua Liverpool 0-1 trận lượt đi và tại tứ kết, thua Aston Villa 2-3 trận lượt về.

Thua đến 5 trận tại Champions League có vẻ quá nhiều và khiến người ta hoài nghi sức mạnh của họ. Thực ra, 2 trận thua Liverpool và Villa tại vòng knock-out không có ý nghĩa vì PSG vẫn thắng chung cuộc.

Còn 3 đối thủ mà PSG thua ở vòng bảng là khi họ chưa thật sự thích nghi với lối chơi khi đang tập làm quen việc thiếu Kylian Mbappe. Còn khi PSG vận hành mọi thứ trơn tru, họ tìm đến từng đội để dạy lại bài học về bóng đá.

Tại bán kết Champions League, PSG đánh bại Arsenal cả 2 lượt với tỷ số 1-0 và 2-1. Với Atletico Madrid, PSG đè bẹp kinh hoàng 4-0 tại vòng bảng FIFA Club World Cup 2025. Cuối cùng, Bayern Munich bị thầy trò của Luis Enrique đòi nợ gấp đôi khi thắng 2-0 tại tứ kết FIFA Club World Cup.

PSG của Luis Enrique sẽ đối mặt rất nhiều thách thức mùa này.

Sự khủng khiếp của PSG tại châu Âu còn thể hiện ở việc càng ngày, họ càng tiến hóa và thích nghi với chiến thuật của Enrique. Nếu 5 trận vòng bảng Champions League mùa trước, PSG chỉ ghi 3 bàn và thua đến 3 thì họ đã ghi đến 11 bàn ở 3 lượt trận cuối, ghi 10 bàn trong 2 trận tại vòng play-off và đỉnh cao là đánh bại Inter Milan 5-0 tại chung kết. Sau đó, Real Madrid cũng bị PSG hạ nhục với thắng lợi 4-0 tại FIFA Club World Cup.

Những kết quả đó khiến PSG có quyền tự hào họ sánh ngang với Milan hay Barcelona thời hoàng kim. Sự tự tin về một đội hình vận hành trơn tru tới mức PSG vốn quen tiêu tiền như nước giờ cũng không chưa bất kỳ cái tên đáng chú ý nào trong mùa hè này.

Tuy nhiên, một đội hình trơn tru cũng không đảm bảo PSG sẽ tiếp tục thành công tại châu Âu. Họ có thể duy trì được sức mạnh nhưng các đối thủ cũng không đứng im. Barcelona sẽ là một đối thủ khó chịu trong mùa thứ hai do Hansi Flick dẫn dắt. Rất tiếc là cuối mùa trước PSG không đọ sức với Barcelona để xem đội nào tấn công hiệu quả hơn, nhưng các ngôi sao của Barcelona đã làm lu mờ các sao của PSG tại bán kết UEFA Nations League.

Real Madrid sẽ có sự cải tổ mạnh mẽ dưới thời Xabi Alonso. Chiến thắng 4-0 trước Real Madrid tại FIFA Club World Cup chưa nói lên điều gì vì Real Madrid khi đó mới dưới quyền Alonso 1 tháng. Đừng quên Bayer Leverkusen sau một mùa hè được Alonso biến từ đội bóng lo trụ hạng đã trở thành nhà vô địch.

Tại Anh, Liverpool sẽ mạnh hơn nhiều trong mùa thứ 2 của Arne Slot. Tại Champions League mùa 2024/25, "The Kop" cũng chỉ thua PSG khi đá luân lưu. Man City cũng sẽ không còn yếu đuối như trước. Và cũng không quên nhắc đến Chelsea, đội đã gieo ác mộng cho PSG.

Có thể nhìn trước PSG sẽ tiếp tục thống trị nước Pháp mùa tới nhưng họ có là tiếp tục là nhà vô địch châu Âu hay không thì khó đoán, dù nhà cái xếp họ dẫn đầu.