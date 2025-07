Tình cảnh éo le của Asensio

Dù đã trở lại tập luyện từ đầu tháng 7, tiền vệ người Tây Ban Nha hiện chỉ sinh hoạt cùng đội B và sẽ không góp mặt trong trận tranh Siêu cúp châu Âu gặp Tottenham vào ngày 13/8. PSG đang tìm cách giải quyết dứt điểm tương lai của anh trước khi đội chính hội quân trở lại vào ngày 6/8.

Fenerbahçe là đội bóng đầu tiên có động thái rõ ràng khi tiến gần đến việc chiêu mộ Asensio. Tuy nhiên, mức lương 10 triệu euro/năm của anh khiến thương vụ đổ bể ở phút chót. Đây cũng là rào cản lớn nhất khiến nhiều CLB khác tại châu Âu chùn bước.

Từ Bồ Đào Nha, Benfica được cho là đang cân nhắc một bản hợp đồng đến năm 2026. Dù vậy, PSG chỉ muốn bán đứt, thay vì cho mượn kèm tùy chọn mua đứt, nhằm tránh nguy cơ mất trắng khi hợp đồng của Asensio đáo hạn vào năm sau.

Asensio từng được đem cho mượn tại Aston Villa hồi tháng 1. Dù có màn trình diễn tích cực, đội bóng Anh lại quyết định theo đuổi các mục tiêu khác.

Tuy nhiên, khả năng Villa quay trở lại bàn đàm phán hiện vẫn chưa bị loại trừ. Với danh tiếng sẵn có tại Premier League, Asensio hoàn toàn có thể tìm được một bến đỗ phù hợp tại xứ sở sương mù.

PSG muốn nhanh chóng giải phóng cầu thủ sinh năm 1996 để ổn định đội hình trước mùa giải mới, còn Asensio cũng cần một môi trường mới để được thi đấu thường xuyên và khẳng định lại giá trị bản thân.

