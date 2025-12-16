Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ MC thể thao mặc táo bạo

  Thứ ba, 16/12/2025 09:38 (GMT+7)
Người dẫn chương trình Sky Sports, Kate Tracey, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện với trang phục gợi cảm trong buổi tiệc mừng sinh nhật tại London.

Trang phục gây chú ý của Kate Tracey.

Trên Instagram, Kate Tracey đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc tận hưởng đêm sinh nhật với bộ trang phục màu đen xuyên thấu đầy cá tính. Dòng chú thích ngắn gọn "Birthday suit" càng khiến bài đăng thêm phần thu hút. Ở tuổi 31, nữ MC của Sky Sports sở hữu gần 70.000 người theo dõi, và không mất nhiều thời gian để những bức ảnh lan tỏa mạnh mẽ.

Phần bình luận nhanh chóng bùng nổ với hàng loạt lời khen ngợi. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước phong cách tự tin và cuốn hút của Tracey, gọi cô là "tuyệt vời", "hoàn hảo" hay đơn giản là "đáng kinh ngạc". Không ít ý kiến gửi lời chúc sinh nhật, mong cô có một buổi tối đáng nhớ tại thủ đô nước Anh.

Vốn không xa lạ với những hình ảnh chỉn chu và nổi bật, Kate Tracey được xem là gương mặt quen thuộc của kênh đua ngựa Sky Sports. Cô thường xuyên đảm nhiệm vai trò dẫn dắt các sự kiện lớn. Phong cách thời trang linh hoạt, từ thanh lịch trên sóng truyền hình đến cá tính ngoài đời thường, giúp Tracey xây dựng hình ảnh riêng và nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Bên cạnh công việc tại Sky Sports, Kate Tracey còn cộng tác với Aston Villa TV và từng có mặt trên khán đài trong trận hòa 0-0 giữa Aston Villa và Newcastle ở vòng mở màn Premier League mùa này.

Sự xuất hiện nổi bật cho thấy sức hút của Kate Tracey không chỉ đến từ vai trò người dẫn chương trình thể thao, mà còn từ phong cách sống năng động, tự tin và giàu cá tính.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

