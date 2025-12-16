Neymar chuẩn bị cho World Cup theo cách ít ai ngờ

Neymar đồng ý gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Santos, và sẽ ở lại cho đến sau khi World Cup 2026 diễn ra.

CLB Santos chính thức gửi đề nghị gia hạn hợp đồng cho Neymar Jr, trước khi bản hợp đồng hiện tại của anh hết hạn vào ngày 30/12.

Theo Globo, Neymar dự kiến đặt bút ký vào thỏa thuận gia hạn 1 năm với Santos (đến hết tháng 12/2026). Đội bóng Brazil cũng không giấu sự hài lòng với màn trình diễn của tiền đạo 33 tuổi và quyết tâm giữ chân anh để cùng hướng tới giấc mơ World Cup 2026.

Neymar trở về Santos từ Al Hilal hồi tháng 1/2025 sau những chấn thương dai dẳng, góp công lớn giúp CLB trụ hạng Serie A với 3 bàn, 2 kiến tạo trong 3 trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Neymar giờ đây có quyền đàm phán với nhiều đội để để rời đi như cầu thủ tự do, nhưng anh ưu tiên ở lại Santos, thậm chí thể hiện quyết tâm gắn bó lâu dài với đội bóng mà anh bắt đầu sự nghiệp.

Việc gia hạn này còn phản ánh sự tin tưởng của Santos vào Neymar, trong vai trò then chốt để tái thiết đội bóng cho mùa giải 2026. Dù phải đối mặt với những chấn thương và thách thức về thể lực, Neymar vẫn là một biểu tượng của bóng đá Brazil và là nguồn cảm hứng cho các CĐV Santos.

Neymar thoải mái tại Santos sau giai đoạn dài thi đấu ở châu Âu và Trung Đông. Anh muốn tiếp tục chơi bóng trong môi trường quen thuộc, gần gia đình. Mong muốn của Neymar phù hợp với định hướng của CLB. Đó là bản hợp đồng ngắn hạn, tập trung vào hiệu suất thi đấu và vai trò dẫn dắt lớp cầu thủ trẻ.

Hợp đồng mới này cũng phù hợp với mục tiêu của Neymar là tham dự World Cup 2026, sự kiện anh hy vọng sẽ có cơ hội tỏa sáng một lần nữa trên đấu trường quốc tế.