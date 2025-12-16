Cú sốc với Arsenal

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cú sốc chấn thương tiếp tục giáng xuống Arsenal khi Ben White phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng, đẩy HLV Mikel Arteta vào thế khó trong giai đoạn then chốt của mùa giải Premier League.

Hậu vệ 28 tuổi dính chấn thương gân kheo ngay trong hiệp một trận thắng Wolves 2-1 hôm 14/12. Kết quả chụp chiếu cho thấy White nhiều khả năng phải rời xa sân cỏ khoảng 4–5 tuần. Đây là tổn thất đáng kể với Arsenal, đặc biệt trong bối cảnh hàng thủ đang bị bào mòn nghiêm trọng bởi cơn bão chấn thương.

Arteta hiện thiếu hụt lực lượng trầm trọng ở tuyến dưới. Cristhian Mosquera vẫn phải ngồi ngoài đến tháng sau vì chấn thương mắt cá. Gabriel Magalhaes chưa thể trở lại tập luyện sau vấn đề ở đùi. Trong bối cảnh các lựa chọn dần cạn kiệt, Jurrien Timber khả năng sẽ được kéo sang đá hậu vệ phải ở trận gặp Everton cuối tuần này, dù Riccardo Calafiori sẵn sàng trở lại sau án treo giò.

Với cá nhân White, đây không phải lần đầu anh gặp rắc rối thể lực. Ngay đầu mùa, hậu vệ người Anh dính một chấn thương gân kheo khác, trước đó nữa là quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối ở mùa giải trước. Ngoài White, Arsenal còn thiếu vắng Kai Havertz và Max Dowman.

White đá chính cả 3 vòng gần nhất tại Premier League, đồng thời góp mặt trong chiến thắng tại Champions League trên sân Club Brugge tuần trước. Tổng cộng, anh có 11 lần ra sân mùa này, nhưng buộc phải rời sân ngay sau nửa giờ thi đấu trước Wolves, nhường chỗ cho Myles Lewis-Skelly. Trước khi trở lại đá chính trước Brentford hồi đầu tháng, White từng trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp chỉ ngồi dự bị ở giải Ngoại hạng.

Arsenal sẽ tiếp Everton vào cuối tuần này với mục tiêu giữ ngôi đầu bảng khi Giáng sinh cận kề. "Pháo thủ" hiện hơn Manchester City 2 điểm, nhưng bài toán nhân sự là thách thức không nhỏ với Arteta trong cuộc đua đường dài.

