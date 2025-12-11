5 đội giành vé vào vòng knock-out Champions League

Sau lượt trận thứ 6 của vòng phân hạng, Arsenal, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Manchester City và Atalanta là năm cái tên đảm bảo suất tham dự vòng knock-out Champions League.

PSG bị cầm hòa nhưng vẫn có vé đi tiếp.

Với chiến thắng 3-0 trước Club Brugge, Arsenal tích lũy 18 điểm sau 6 trận và chắc chắn nằm trong top 8. Chiến thắng 3-1 trước Sporting Lisbon cũng giúp Bayern Munich giành 15 điểm sau 6 trận, chắc chắn vị trí trong top 24.

Ngay cả khi thua cả 2 trận còn lại của vòng phân hạng, Bayern Munich cũng không thể tụt xuống dưới hạng 20, cột mốc an toàn dẫn thẳng đến giai đoạn play-off tranh vé dự vòng 16 đội.

Họ lúc này đã hơn đội ở vị trí 19 tới 7 điểm. Hai trận còn lại giờ đây chỉ là cơ hội để Bayern củng cố vị trí top 8, nắm lợi thế hạt giống ở vòng 16 đội.

Trong khi đó, PSG dù bị Bilbao cầm hòa 0-0 vẫn thu về 13 điểm, chắc chắn vị trí trong top 24. 13 điểm cũng là số điểm Manchester City và Atalanta có được sau 6 trận, giúp họ tạo khoảng cách 7 điểm với đội đứng thứ 25 là Benfica.

Ngay cả khi thua cả 2 trận còn lại của vòng phân hạng, PSG, Manchester City và Atalanta cũng không thể tụt xuống dưới hạng 24, cột mốc an toàn dẫn thẳng đến giai đoạn play-off tranh vé dự vòng 16 đội.

Theo thể thức mới của Champions League, 36 đội thi đấu vòng phân hạng, nơi top 8 đi thẳng vào vòng 16 đội, từ hạng 9 đến 24 tranh play-off hai lượt, còn 12 đội cuối bị loại hoàn toàn.