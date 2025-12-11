Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

5 đội giành vé vào vòng knock-out Champions League

  • Thứ năm, 11/12/2025 07:53 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Sau lượt trận thứ 6 của vòng phân hạng, Arsenal, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Manchester City và Atalanta là năm cái tên đảm bảo suất tham dự vòng knock-out Champions League.

PSG bị cầm hòa nhưng vẫn có vé đi tiếp.

Với chiến thắng 3-0 trước Club Brugge, Arsenal tích lũy 18 điểm sau 6 trận và chắc chắn nằm trong top 8. Chiến thắng 3-1 trước Sporting Lisbon cũng giúp Bayern Munich giành 15 điểm sau 6 trận, chắc chắn vị trí trong top 24.

Ngay cả khi thua cả 2 trận còn lại của vòng phân hạng, Bayern Munich cũng không thể tụt xuống dưới hạng 20, cột mốc an toàn dẫn thẳng đến giai đoạn play-off tranh vé dự vòng 16 đội.

Họ lúc này đã hơn đội ở vị trí 19 tới 7 điểm. Hai trận còn lại giờ đây chỉ là cơ hội để Bayern củng cố vị trí top 8, nắm lợi thế hạt giống ở vòng 16 đội.

Trong khi đó, PSG dù bị Bilbao cầm hòa 0-0 vẫn thu về 13 điểm, chắc chắn vị trí trong top 24. 13 điểm cũng là số điểm Manchester City và Atalanta có được sau 6 trận, giúp họ tạo khoảng cách 7 điểm với đội đứng thứ 25 là Benfica.

Ngay cả khi thua cả 2 trận còn lại của vòng phân hạng, PSG, Manchester City và Atalanta cũng không thể tụt xuống dưới hạng 24, cột mốc an toàn dẫn thẳng đến giai đoạn play-off tranh vé dự vòng 16 đội.

Theo thể thức mới của Champions League, 36 đội thi đấu vòng phân hạng, nơi top 8 đi thẳng vào vòng 16 đội, từ hạng 9 đến 24 tranh play-off hai lượt, còn 12 đội cuối bị loại hoàn toàn.

Real Madrid có thống kê tệ nhất sau 22 năm

Rạng sáng 11/12, Real Madrid dẫn trước nhưng thua Man City 1-2 ở vòng phân hạng Champions League.

2 giờ trước

Tường Linh

Champions League PSG

    Đọc tiếp

    Nu MC gay sot o Champions League hinh anh

    Nữ MC gây sốt ở Champions League

    1 giờ trước 07:07 11/12/2025

    0

    Miroslava Montemayor, MC dẫn chương trình về Champions League trên TNT Sports, tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

    Haaland di vao lich su Champions League hinh anh

    Haaland đi vào lịch sử Champions League

    2 giờ trước 06:45 11/12/2025

    0

    Rạng sáng 11/12, Erling Haaland tiếp tục ghi dấu ấn tại Champions League trong chiến thắng 2-1 của Man City tại Bernabeu thuộc vòng phân hạng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý