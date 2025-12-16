Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'48 giờ tệ nhất' phơi bày mâu thuẫn ngầm ở Chelsea

  • Thứ ba, 16/12/2025 09:11 (GMT+7)
Phát biểu đầy ẩn ý của Enzo Maresca sau trận thắng Everton hóa ra không chỉ là cảm xúc bộc phát, mà phản ánh mâu thuẫn âm ỉ giữa HLV người Italy và thượng tầng Chelsea.

HLV Maresca được cho là mâu thuẫn với ban lãnh đạo.

Chelsea vừa chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng khi hạ Everton 2-0 hôm 13/12. Tuy nhiên, thay vì tận hưởng trọn vẹn niềm vui, Maresca gây sốc khi tiết lộ 24-48 giờ trước trận đấu là quãng thời gian tồi tệ nhất của ông kể từ khi cập bến Stamford Bridge, do "nhiều người không ủng hộ tôi và toàn đội".

Theo các nguồn tin nội bộ, cơn thịnh nộ được mô tả là "48 giờ tồi tệ nhất" của Maresca thực chất nhắm thẳng vào ban lãnh đạo đội bóng. Nhà cầm quân 44 tuổi không nêu đích danh đối tượng, song được hiểu rằng lời phàn nàn hướng tới bộ máy điều hành CLB.

Thời điểm Maresca lên tiếng càng nhạy cảm khi đồng sở hữu Behdad Eghbali – nhân vật có quyền lực lớn nhất của Chelsea, đang ở nước ngoài và vắng mặt ở trận gặp Everton. Thông thường, Eghbali hiếm khi bỏ lỡ các trận đấu.

Trước đó, ban lãnh đạo Chelsea công khai ủng hộ Maresca sau khởi đầu mùa giải khó khăn, nhưng những tuần gần đây, thông điệp bảo chứng ấy không còn được lặp lại. Khi được hỏi làm rõ về phát biểu của mình, Maresca chỉ nói ngắn gọn: "Nói chung là vậy. Tôi yêu người hâm mộ và chúng tôi rất hạnh phúc với sự ủng hộ từ các CĐV".

Đây không phải lần đầu Maresca ám chỉ bất đồng với thượng tầng. Ngay giai đoạn tiền mùa giải, sau khi Levi Colwill dính chấn thương ACL, cựu HLV Leicester từng công khai yêu cầu bổ sung trung vệ, nhưng vấp phải sự phản đối và cuối cùng phải nhượng bộ.

Lịch sử Chelsea dưới triều đại Eghbali - Todd Boehly cũng không thiếu những mối quan hệ đổ vỡ với HLV. Câu hỏi còn bỏ ngỏ là liệu Maresca có "xuống nước" trong buổi họp báo trước trận tứ kết Carabao Cup gặp Cardiff, hay mâu thuẫn sẽ tiếp tục âm ỉ và chờ ngày bùng phát.

