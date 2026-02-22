Kỷ lục trong ngày Messi thua Son Heung-min

Trận khai màn MLS 2026 chứng kiến cột mốc lịch sử khi màn so tài giữa Los Angeles FC (LAFC) và Inter Miami thiết lập kỷ lục khán giả trong dịp khai màn mùa giải.

Trận khai màn mùa giải giữa Inter Miami và LAFC đón lượng khán giả kỷ lục.

Cuộc đối đầu giữa Son Heung-min và Lionel Messi thu hút tới 75.673 CĐV đến sân Los Angeles Memorial Coliseum. Đây là con số cao nhất trong lịch sử các vòng đấu mở màn MLS. Không khí cuồng nhiệt tại chảo lửa huyền thoại Los Angeles biến trận đấu thành sự kiện thể thao đúng nghĩa.

Thậm chí, lượng khán giả kể trên còn trở thành con số cao thứ 2 trong lịch sử MLS cho một trận đấu. Kỷ lục xếp trên cặp đấu này là 82.110 người từng theo dõi trận "El Trafico" giữa LA Galaxy và LAFC tại Rose Bowl ngày 4/7/2023.

Trên sân, LA Galaxy hoàn toàn áp đảo nhà đương kim vô địch MLS. Đội bóng Los Angeles giành chiến thắng thuyết phục 3-0, gửi lời khẳng định đanh thép trong cuộc đua mùa này.

Denis Bouanga tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, trở thành đầu tàu trong thế trận lấn lướt của đội chủ nhà. Trong khi đó, Son để lại dấu ấn bằng đường chuyền dọn cỗ ở bàn mở tỷ số. Ngược lại, Messi cùng Inter Miami có ngày thi đấu mờ nhạt. Siêu sao người Argentina bất lực nhìn đội nhà nhận thất bại nặng nề.

MLS khởi đầu mùa giải bằng trận cầu lịch sử cả về sức hút khán giả lẫn kết quả trên sân. Và trong ngày phá kỷ lục, người mỉm cười sau cùng lại là Son, không phải Messi.

Pha bóng 'dọn cỗ' của Son Heung-min Sáng 22/2, Son Heung-min có tình huống kiến tạo như đặt giúp LAFC hạ gục Inter Miami 3-0 ở trận mở màn MLS 2026.