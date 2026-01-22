Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phía Pháp lên tiếng về khả năng bỏ World Cup 2026

  • Thứ năm, 22/1/2026 20:09 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Chính phủ Pháp lên tiếng về những đồn đoán xoay quanh khả năng đội tuyển quốc gia nước này không tham dự giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Pháp chưa có kế hoạch rút lui khỏi World Cup 2026.

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều tranh luận bên ngoài sân cỏ liên quan đến vai trò và lập trường của nước chủ nhà Mỹ, dư luận châu Âu dấy lên câu hỏi liệu bóng đá có bị cuốn vào những hệ lụy không mong muốn. Tuy nhiên, phía Pháp nhanh chóng trấn an người hâm mộ.

Bộ trưởng Thể thao Pháp, bà Marina Ferrari, khẳng định hiện tại không kế hoạch rút đội tuyển Pháp khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. "Ở thời điểm này, không có mong muốn nào từ phía Bộ trong việc tẩy chay một giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt với người yêu thể thao", bà nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành thể thao Pháp nhấn mạnh bóng đá cần được đặt đúng vị trí của nó. Theo bà, World Cup là sự kiện có giá trị toàn cầu, vượt lên trên những tranh cãi ngoài chuyên môn, và cần được nhìn nhận như một sân chơi thuần túy của thể thao.

Đáng chú ý, phát biểu này được đưa ra trong giai đoạn mà các Liên đoàn Bóng đá châu Âu được cho là đã có những cuộc trao đổi nhằm đánh giá mọi kịch bản có thể xảy ra liên quan đến World Cup 2026, thậm chí cả việc bỏ giải.

Gần nhất, Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) cho biết sẵn sàng cân nhắc không tham dự World Cup 2026 nếu Chính phủ đưa ra khuyến cáo hoặc chỉ đạo theo hướng không cho phép đội tuyển quốc gia góp mặt. Quan điểm này cho thấy World Cup 2026 chưa diễn ra, nhưng các bên tỏ ra thận trọng, sẵn sàng đặt yếu tố an toàn và định hướng quốc gia lên hàng đầu.

Hiểu Phong

