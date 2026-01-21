Tuyển Anh được kêu gọi bỏ World Cup 2026

Tuyển Anh và Scotland đối mặt với những lời kêu gọi gây tranh cãi liên quan tới việc tham dự World Cup 2026, giải đấu sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Tranh cãi bủa vây World Cup 2026.

Dù vẫn nằm trong kế hoạch thi đấu như dự kiến, cả tuyển Anh và Scotland bất ngờ bị cuốn vào làn sóng tranh luận xoay quanh vai trò của nước chủ nhà World Cup 2026 và những diễn biến nhạy cảm gần đây bên ngoài sân cỏ.

Tuyển Anh sẽ chạm trán Croatia, Ghana và Panama ở vòng bảng, trong khi Scotland nằm cùng bảng với Brazil, Morocco và Haiti. "Tam sư" được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch, còn Scotland chuẩn bị đánh dấu lần đầu góp mặt ở một kỳ World Cup kể từ năm 1998.

Tuy nhiên, bầu không khí trước giải đấu trở nên phức tạp khi một số hành động gây tranh cãi của Mỹ vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Những động thái đó làm dấy lên làn sóng chỉ trích trong dư luận quốc tế, đồng thời lan sang lĩnh vực thể thao, vốn luôn được kỳ vọng đứng ngoài các ồn ào ngoài chuyên môn.

Tại Anh, nhiều ý kiến trong giới lập pháp cho rằng việc dự World Cup tại các sân vận động ở Mỹ vào thời điểm hiện tại có thể tạo ra hình ảnh nhạy cảm. Thậm chí, đã xuất hiện quan điểm khẳng định việc bỏ World Cup 2026 sẽ là cách thể hiện lập trường cứng rắn trước những hành động bị xem là vượt chuẩn mực.

Dù vậy, các Liên đoàn Bóng đá và giới chuyên môn vẫn giữ quan điểm thận trọng. Với họ, World Cup là ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới, khi các cầu thủ và người hâm mộ mong chờ sự thuần khiết của thể thao, thay vì những tranh cãi ngoài đường biên.