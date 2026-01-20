De Bruyne kịp dự World Cup 2026

Kevin De Bruyne vẫn còn cơ hội dự World Cup 2026, giải đấu lớn gần như cuối cùng trong sự nghiệp của anh, sau khi tiến trình phục hồi khả quan.

De Bruyne dính chấn thương ở vòng 8 Serie A diễn ra hồi tháng 10/2025.

Theo cập nhật mới nhất từ đội ngũ y tế Napoli, Kevin De Bruyne dự kiến trở lại tập luyện cùng toàn đội vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Đây là tín hiệu rất tích cực với Napoli cũng như tuyển Bỉ, sau quãng thời gian dài ngôi sao này phải ngồi ngoài vì chấn thương nặng.

De Bruyne dính chấn thương vào ngày 25/10/2025, trong trận Napoli thắng Inter Milan 3-1. Tiền vệ này chính là người mở tỷ số từ chấm phạt đền, nhưng ngay sau đó anh bất ngờ ôm đùi phải và buộc phải rời sân.

Các chẩn đoán ban đầu cho thấy De Bruyne gặp vấn đề nghiêm trọng ở cơ đùi sau chân phải, vùng chấn thương đặc biệt nhạy cảm với những cầu thủ chơi bóng ở cường độ cao.

Thời điểm đó, giới chuyên môn tỏ ra thận trọng về khả năng hồi phục sớm của De Bruyne, bởi tiền sử chấn thương tương tự từng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật thành công tại Antwerp (Bỉ), quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi hơn dự kiến.

Bác sĩ Raffaele Canonico, người phụ trách bộ phận y tế của Napoli, xác nhận De Bruyne đang đáp ứng tốt các bài phục hồi và có thể trở lại tập luyện đầy đủ cùng đồng đội trong khoảng cuối tháng 2 đến đầu tháng 3. Nếu không phát sinh biến chứng, tiền vệ người Bỉ sẽ kịp có quỹ thời gian cần thiết để lấy lại thể trạng và nhịp thi đấu trước giai đoạn then chốt của mùa giải.

Đây không phải lần đầu De Bruyne đối mặt với chấn thương dạng này. Năm 2023, khi còn khoác áo Manchester City, anh từng phải phẫu thuật gân kheo cũng ở đùi sau chân phải. Kinh nghiệm vượt qua chấn thương trước đó được xem là yếu tố giúp quá trình hồi phục lần này diễn ra suôn sẻ hơn.

Với tuyển Bỉ, tin vui từ Napoli mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. “Quỷ đỏ” đã chính thức giành vé dự World Cup 2026, khởi tranh vào tháng 6 tại Bắc Mỹ. Nếu trở lại đúng lộ trình, De Bruyne sẽ có ít nhất hai tháng thi đấu và tích lũy thể lực, đủ để bước vào giải đấu lớn trong trạng thái tốt nhất.

Ở tuổi 33, De Bruyne không còn chạy đua với thời gian theo cách của một cầu thủ trẻ. Nhưng với Napoli và tuyển Bỉ, việc anh trở lại đúng lúc vẫn là sự bảo đảm lớn về đẳng cấp, kinh nghiệm và khả năng tạo khác biệt ở những trận cầu đỉnh cao.