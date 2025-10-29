De Bruyne khiến Napoli mất bộn tiền

Napoli phải chi khoản tiền lớn để trả lương cho Kevin De Bruyne trong thời gian tiền vệ người Bỉ ngồi ngoài vì chấn thương nghiêm trọng.

De Bruyne nghỉ thi đấu dài hạn. Ảnh: Reuters.

Theo xác nhận từ CLB, De Bruyne đã dính tổn thương nặng ở cơ đùi sau chân phải sau pha đá phạt đền mở tỷ số trong trận thắng Inter Milan tại Serie A cuối tuần qua. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị rách cơ đùi cấp độ cao, dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 5 tháng – đồng nghĩa chỉ có thể trở lại vào tháng 3/2026.

Theo Capology, De Bruyne đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất đội – 214.000 euro/tuần (tương đương hơn 11 triệu euro/năm). Như vậy, trong thời gian dưỡng thương khoảng 5 tháng, Napoli vẫn phải chi khoảng 4,6 triệu euro cho tiền vệ sinh năm 1991 dù anh không thể thi đấu.

Điều đáng nói, đây là lần thứ ba liên tiếp De Bruyne chấn thương khi đối đầu Inter, sau hai lần gặp trước đó trong màu áo Manchester City. Những năm gần đây, tiền vệ người Bỉ liên tục bị hành hạ bởi các chấn thương cơ và háng. Mùa 2023/24, anh đã bỏ lỡ tới 30 trận cho Man City và tuyển Bỉ, trong đó có giai đoạn phải phẫu thuật gân kheo kéo dài 5 tháng.

De Bruyne gia nhập Napoli hồi mùa hè theo dạng chuyển nhượng tự do. Tại Serie A, anh nhanh chóng trở thành trụ cột trong đội hình của HLV Antonio Conte, ghi 5 bàn sau 11 trận và góp công giúp Napoli dẫn đầu bảng với 21 điểm sau 9 vòng đấu.

