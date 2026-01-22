LĐBĐ Hà Lan lên tiếng về khả năng bỏ World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) làm rõ khả năng không tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico.

Những sự kiện nhạy cảm khiến các đội tuyển như Hà Lan đứng trước khả năng không góp mặt ở World Cup 2026.

Trong tuyên bố đăng tải trên trang chủ KNVB, Tổng thư ký Gijs de Jong khẳng định Liên đoàn Bóng đá Hà Lan nhận thức rõ những biến động quốc tế liên quan đến các quốc gia đồng đăng cai World Cup, song mọi quyết định cuối cùng sẽ dựa trên khuyến nghị chính thức từ FIFA, UEFA cũng như Chính phủ Hà Lan.

"Việc xác định lập trường trước các vấn đề quốc tế là thẩm quyền của Chính phủ Hà Lan. Chúng tôi luôn tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn từ chính phủ, FIFA và UEFA. Nếu có chỉ đạo không được phép di chuyển hoặc thi đấu, chúng tôi sẽ không tham gia", lãnh đạo KNVB nhấn mạnh.

"Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi rất nhanh. Vì vậy, KNVB luôn theo dõi sát các diễn biến quốc tế, phối hợp chặt chẽ với FIFA, UEFA, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao", ông De Jong nói thêm. "Chúng tôi luôn giữ thái độ cảnh giác và linh hoạt, giống như cách từng ứng xử với các giải đấu trước đây".

Theo lãnh đạo KNVB, ưu tiên hàng đầu của Liên đoàn là đảm bảo các cầu thủ và ban huấn luyện có thể tập trung tuyệt đối vào chuyên môn, thay vì bị phân tâm bởi những yếu tố bên lề. "Nhiệm vụ của chúng tôi là World Cup, là bóng đá và các giá trị cốt lõi mà chúng tôi theo đuổi gồm đối thoại, kết nối và đổi mới", ông De Jong chia sẻ.

World Cup 2026 gây tranh cãi dữ dội trước ngày khởi tranh.

Cuối cùng KNVB cho rằng bóng đá vẫn là cầu nối quan trọng, giúp duy trì đối thoại và sự gắn kết, ngay cả trong những bối cảnh phức tạp. "Chúng tôi là một tổ chức có trách nhiệm xã hội, nhưng trọng tâm vẫn luôn là bóng đá", ông De Jong khẳng định.

Theo truyền thông châu Âu, cuộc họp kín của lãnh đạo khoảng 20 Liên đoàn Bóng đá tại Budapest hồi đầu tuần đề cập tới những kịch bản liên quan đến World Cup 2026, thậm chí bỏ giải, trong bối cảnh môi trường tổ chức giải xuất hiện nhiều yếu tố nhạy cảm.

Trong khi đó, FIFA được cho là không đánh giá cao khả năng xảy ra bất kỳ hình thức tẩy chay nào. Hiện tại, World Cup 2026 tiếp tục tạo làn sóng tranh cãi dữ dội trước khi khởi tranh.