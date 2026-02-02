Pep Guardiola phẫn nộ

Pep Guardiola bày tỏ sự tức giận trước quyết định của trọng tài không hủy bàn thắng đầu tiên của Tottenham, khiến Man City bị cầm hòa 2-2 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh.

Marc Guehi là tâm điểm trong trận hòa của Man City.

Rạng sáng 2/2, Man City bị Tottenham cầm hòa dù dẫn trước hai bàn. Ở bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Tottenham, tiền đạo Dominic Solanke dường như đá vào phía sau chân Marc Guehi, khiến trung vệ này phản lưới.

Bàn thắng gây tranh cãi lớn khi VAR kiểm tra nhưng không can thiệp, giữ nguyên bàn thắng. Khi được Sky Sports hỏi về công tác trọng tài ở trận này, Guardiola miễn cưỡng trả lời và ngược lại hỏi người phỏng vấn liệu có nghĩ đó là pha phạm lỗi hay không.

Guardiola nói: "Tất nhiên đó không thể nào là bàn thắng. Tôi có thể nói gì được? Marc Guehi đang giữ bóng, cậu ấy bị đá từ phía sau, và đó là bàn thắng. Vậy tôi có thể nói gì? Không gì cả!"

Khoảnh khắc Solanke đá vào chân Guehi.

Pep mỉa mai: "Thật thú vị với những gì đang xảy ra ở Premier League. Ban tổ chức Premier League giải thích quyết định rằng Solanke chạm bóng trước, nên bàn thắng được ghi nhận cho tiền đạo Tottenham. Thật thú vị".

Kết quả này khiến Man City không thể thu hẹp khoảng cách với Arsenal, và kém đội đầu bảng tới 6 điểm. Dù vậy, Guardiola khẳng định đây chưa phải giai đoạn quyết định cho mùa giải. Ông nói: "Còn 14 trận, còn rất nhiều điểm số để cố gắng".

Highlights Tottenham 2-2 Man City Dù dẫn trước hai bàn, Man City vẫn bị Tottenham cầm hòa 2-2 ở trận đấu tại vòng 24 Premier League rạng sáng 2/2.

