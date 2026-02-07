Tại sao Sesko phải được chính trước Spurs?

Trước cặp trung vệ nhanh và khỏe của Tottenham, Manchester United cần một trung phong đúng nghĩa để làm trụ, và Benjamin Sesko là lựa chọn hợp lý nhất.

Cuộc đối đầu với Tottenham Hotspur ở vòng 25 Premier League tối 7/2 đặt ra bài toán không nhỏ cho hàng công Manchester United.

Khi Spurs có khả năng tung ra sân cùng lúc Micky van de Ven và Cristian Romero, hai trung vệ vừa mạnh về thể chất vừa vượt trội về tốc độ, việc sử dụng một "số 9 ảo" hay trung phong lệch rõ ràng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sesko là quân bài để chống các trung vệ giàu tốc độ. Ảnh: Reuters.

Chiến thuật hút người

Đó là kiểu cặp trung vệ sinh ra để bóp nghẹt những cầu thủ di chuyển nhiều nhưng thiếu điểm tựa cố định phía trên.

Trong bối cảnh ấy, Benjamin Sesko cần được trao suất đá chính. Không phải vì những yếu tố cảm tính, mà bởi logic chiến thuật rất rõ ràng. Sesko là mẫu trung phong có khả năng làm tường, che chắn bóng và duy trì sự hiện diện liên tục trước hai trung vệ đối phương.

Khi phải đối đầu với một số 9 đúng nghĩa, Van de Ven và Romero buộc phải giữ cự ly thấp hơn, dè chừng hơn, thay vì chủ động dâng cao và bóp nghẹt không gian chơi bóng.

Sự hiện diện của Sesko không chỉ nhằm mục đích ghi bàn. Giá trị lớn nhất của anh nằm ở khả năng kéo giãn hàng thủ và tạo điều kiện cho tuyến hai khai thác khoảng trống.

Khi Sesko ghim chặt cặp trung vệ Spurs, những cầu thủ như Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha sẽ có thêm không gian để xâm nhập, tranh chấp bóng hai và tung ra các pha dứt điểm từ tuyến sau. Đó là cách khai thác hợp lý nhất trước một hệ thống phòng ngự thiên về sức mạnh và tốc độ.

Ngược lại, việc dùng Mbeumo như một "số 9 ảo" trong kịch bản này khó mang lại hiệu quả. Trước những trung vệ sẵn sàng áp sát nhanh và không ngại va chạm, một tiền đạo thường xuyên rời vòng cấm dễ bị cô lập, thậm chí khiến United mất điểm tựa trong các pha lên bóng trực diện. Khi không thể giữ bóng phía trên, đội hình sẽ bị kéo dài, tạo điều kiện cho Spurs phản công nhanh, đúng với sở trường của họ.

Amad Diallo có thể được tung vào sân trong hiệp hai. Ảnh: Reuters.

Một hiệp hai cần tốc độ

Một điều chỉnh khác có thể được cân nhắc là vai trò của Amad Diallo. Việc sử dụng Sesko sẽ khiến cầu thủ trẻ này ngồi ngoài.

Nhưng trong thế trận đòi hỏi thể lực và va chạm cao, Amad có thể trở thành quân bài chiến lược cho hiệp hai. Khi hàng thủ Spurs bắt đầu xuống sức, tốc độ và sự lắt léo của Amad hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt.

Ở hàng thủ, Noussair Mazraoui xứng đáng được trao cơ hội đá hậu vệ phải thay cho Diogo Dalot. Dalot không chơi tệ, nhưng Mazraoui là mẫu hậu vệ phải thuần túy hơn, có khả năng kiểm soát không gian và hỗ trợ triển khai bóng tốt.

Man United đã thử Mazraoui ở nhiều vị trí khác nhau, và đã đến lúc để anh được đánh giá đúng ở vai trò sở trường.

Trước Spurs, Manchester United cần sự thực dụng và rõ ràng trong lựa chọn nhân sự. Sesko không phải lời giải cho mọi vấn đề, nhưng ở trận đấu này, anh là mảnh ghép hợp lý nhất để giữ cấu trúc đội hình, giảm áp lực cho tuyến dưới và mở ra không gian cho những cầu thủ sáng tạo phía sau.

Khi đối thủ mạnh về tốc độ và thể chất, đôi khi giải pháp đơn giản, đúng vai trò, lại là con đường ngắn nhất để tạo khác biệt.

