Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Carrick sẵn sàng rời MU vào cuối mùa

  • Thứ bảy, 7/2/2026 08:51 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Michael Carrick lên tiếng về khả năng trở thành huấn luyện viên trưởng lâu dài của Manchester United.

Carrick sở hữu tư duy chiến thuật sắc sảo, đặc biệt là khả năng đọc trận đấu.

Trong buổi họp báo trước vòng 25 Premier League, khi được hỏi về khả năng trở thành huấn luyện viên trưởng lâu dài của Manchester United, Carrick trả lời một cách khiêm tốn và thực tế: "Tôi đang rất yêu thích công việc mình đang làm. Tôi cảm thấy như ở nhà tại đây, nhưng tôi hoàn toàn hiểu tình hình hiện tại, nên tôi không để mình bị cuốn theo quá mức”.

Phát biểu trên của Carrick cho thấy cựu tiền vệ này thừa hiểu ý đồ của ban lãnh đạo MU thời gian tới. Dù MU trải qua giai đoạn khởi sắc dưới thời HLV này, điều đó chưa đủ để đảm bảo cho Carrick giữ vai trò dài hạn tại Old Trafford.

Theo BBC, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" sớm lên danh sách rút gọn gồm 4 ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng, trong bối cảnh họ vẫn kiên trì theo đuổi một quy trình bổ nhiệm "bài bản và thận trọng".

Ban lãnh đạo MU giữ quan điểm không vội vàng. Sau khi Amorim ra đi, CLB muốn tiến hành một quá trình đánh giá toàn diện, cân nhắc nhiều ứng viên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Và đến thời điểm hiện tại, kế hoạch đó không thay đổi.

Về phần Carrick, các nguồn tin thân cận với HLV này tiết lộ cựu sao MU sẵn sàng thoải mái rời CLB vào mùa hè, ngay cả khi anh giúp "Quỷ đỏ" cán đích trong top dự Champions League.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

Mbappe tiếp tục đòi tiền PSG

Các luật sư của Kylian Mbappe ra biện pháp mạnh khi ra tối hậu thư cho Paris Saint-Germain để đòi khoản tiền 5,9 triệu euro cho chân sút người Pháp.

2 giờ trước

Sao Bồ Đào Nha tố trọng tài thiên vị Al Nassr

Hậu vệ Danilo Pereira của Al Ittihad đăng trạng thái đầy bức xúc trên Instagram, sau trận thua 0-2 trước Al Nassr ở Saudi Pro League.

2 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Tường Linh

Carrick MU

    Đọc tiếp

    Ramos lam dong doi voi Greenwood? hinh anh

    Ramos làm đồng đội với Greenwood?

    25 phút trước 08:52 7/2/2026

    0

    Sau khi khép lại hành trình tại Mexico, trung vệ Sergio Ramos đang tích cực tìm kiếm bến đỗ mới để tiếp tục sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

    MU da danh gia sai Casemiro nhu the nao? hinh anh

    MU đã đánh giá sai Casemiro như thế nào?

    1 giờ trước 08:00 7/2/2026

    0

    Bị xem là biểu tượng của sự sa sút vào cuối năm 2024, Casemiro đã tìm lại giá trị cốt lõi của mình khi Manchester United điều chỉnh hệ thống để phù hợp với một tiền vệ đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý