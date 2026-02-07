Carrick sẵn sàng rời MU vào cuối mùa

Michael Carrick lên tiếng về khả năng trở thành huấn luyện viên trưởng lâu dài của Manchester United.

Carrick sở hữu tư duy chiến thuật sắc sảo, đặc biệt là khả năng đọc trận đấu.

Trong buổi họp báo trước vòng 25 Premier League, khi được hỏi về khả năng trở thành huấn luyện viên trưởng lâu dài của Manchester United, Carrick trả lời một cách khiêm tốn và thực tế: "Tôi đang rất yêu thích công việc mình đang làm. Tôi cảm thấy như ở nhà tại đây, nhưng tôi hoàn toàn hiểu tình hình hiện tại, nên tôi không để mình bị cuốn theo quá mức”.

Phát biểu trên của Carrick cho thấy cựu tiền vệ này thừa hiểu ý đồ của ban lãnh đạo MU thời gian tới. Dù MU trải qua giai đoạn khởi sắc dưới thời HLV này, điều đó chưa đủ để đảm bảo cho Carrick giữ vai trò dài hạn tại Old Trafford.

Theo BBC, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" sớm lên danh sách rút gọn gồm 4 ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng, trong bối cảnh họ vẫn kiên trì theo đuổi một quy trình bổ nhiệm "bài bản và thận trọng".

Ban lãnh đạo MU giữ quan điểm không vội vàng. Sau khi Amorim ra đi, CLB muốn tiến hành một quá trình đánh giá toàn diện, cân nhắc nhiều ứng viên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Và đến thời điểm hiện tại, kế hoạch đó không thay đổi.

Về phần Carrick, các nguồn tin thân cận với HLV này tiết lộ cựu sao MU sẵn sàng thoải mái rời CLB vào mùa hè, ngay cả khi anh giúp "Quỷ đỏ" cán đích trong top dự Champions League.

