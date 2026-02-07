MU đã đánh giá sai Casemiro như thế nào?

Bị xem là biểu tượng của sự sa sút vào cuối năm 2024, Casemiro đã tìm lại giá trị cốt lõi của mình khi Manchester United điều chỉnh hệ thống để phù hợp với một tiền vệ đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp.

Có những khoảnh khắc tưởng như đã khép lại một chương. Với Casemiro, trận thua Newcastle 0-2 tại Old Trafford cuối tháng 12/2024 chính là điểm thấp nhất kể từ ngày anh gia nhập Manchester United.

Chậm chạp, lạc nhịp, thường xuyên bị kéo giãn khỏi cấu trúc phòng ngự, Casemiro trở thành tâm điểm chỉ trích. Không phải ngẫu nhiên khi anh bị đẩy lên ghế dự bị suốt một tháng sau đó. Ở tuổi 33, nhiều người tin rằng MU đang chứng kiến những vòng quay cuối cùng của một tiền vệ từng thống trị châu Âu.

Nhưng bóng đá, như thường lệ, không vận hành theo đường thẳng. Chỉ vài tuần sau, Casemiro lại nổi lên như một trong những cầu thủ quan trọng nhất của MU trong cuộc đua cuối mùa. Sự thay đổi ấy không đến từ nỗ lực cá nhân đơn độc, mà từ cách đội bóng học cách thích nghi với thực tế.

Khi hệ thống quyết định số phận cầu thủ

Dưới thời Ruben Amorim, MU theo đuổi một lối chơi giàu cường độ, pressing tầm cao trong sơ đồ 5-2-3. Trên lý thuyết, đó là hệ thống hiện đại, phù hợp với xu hướng bóng đá đỉnh cao.

Trên thực tế, nó đặt Casemiro vào một vai trò quá sức. Tiền vệ người Brazil phải che chắn những khoảng trống lớn phía trước hàng thủ, liên tục đối mặt với các tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Ở đỉnh cao phong độ, Casemiro có thể xử lý điều đó bằng tốc độ, sức mạnh và bản năng. Nhưng ở tuổi ngoài 30, những yêu cầu ấy biến anh thành mắt xích dễ bị khai thác.

Sự hồi sinh của Casemiro không chỉ thể hiện ở phòng ngự.

Vấn đề không nằm ở việc Casemiro “hết thời”, mà ở chỗ hệ thống phơi bày giới hạn thể chất của anh. Khi đội hình không đủ gắn kết, tiền vệ trụ trở thành người phải trả giá đầu tiên. Những trận đấu cuối năm 2024 vì thế giống như một bản cáo trạng dành cho Casemiro hơn là một phân tích công bằng.

Bước ngoặt chỉ đến khi Michael Carrick tiếp quản đội bóng trong vai trò tạm quyền. Carrick không tạo ra một cuộc cách mạng. Ông chọn cách làm điều ngược lại: thu hẹp không gian, giảm nhịp độ, ưu tiên sự an toàn.

MU chuyển sang cấu trúc 4-4-2 gọn gàng, phòng ngự theo khối thấp hơn, giữ cự ly giữa các tuyến ngắn hơn. Với Casemiro, đó là sự giải phóng.

Không còn phải “đánh võ đơn” giữa sân, Casemiro được bao bọc tốt hơn. Quãng đường di chuyển trung bình mỗi trận giảm, nhưng hiệu quả trong tranh chấp tăng lên.

Anh chọn thời điểm vào bóng thay vì lao theo đối thủ. Ít va chạm hơn, nhưng mỗi pha can thiệp đều có giá trị. Đó là thứ bóng đá của kinh nghiệm, không phải của sức trẻ.

Giá trị còn lại của một tiền vệ lớn

Sự hồi sinh của Casemiro không chỉ thể hiện ở phòng ngự. Dưới thời Carrick, MU kiểm soát nhịp độ tốt hơn, các tuyến di chuyển đồng bộ hơn. Điều này mở ra một khía cạnh khác trong lối chơi của tiền vệ người Brazil: khả năng đọc không gian và tham gia tấn công đúng thời điểm.

Casemiro ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo tại Premier League mùa này, chỉ kém một bàn so với mùa giải ghi nhiều bàn nhất trong sự nghiệp của anh ở cấp CLB. Đáng chú ý, bốn trong số đó đến từ các tình huống cố định hoặc pha bóng kế tiếp.

Casemiro không trẻ lại, nhưng anh vẫn là một tiền vệ đẳng cấp nếu được dùng đúng cách.

MU hiện là đội tận dụng bóng chết hiệu quả nhất giải, và Casemiro là điểm đến quen thuộc ở cột xa. Anh không cần bật cao hơn đối thủ, chỉ cần bứt tốc đúng khoảnh khắc và chọn điểm rơi chuẩn xác.

Đây không phải sự ngẫu nhiên. Carrick và ban huấn luyện hiểu rằng Casemiro không còn phù hợp với việc xử lý bóng dưới áp lực liên tục.

Thay vào đó, "Quỷ đỏ" đưa cựu sao Real Madrid vào những tình huống “đơn giản nhưng nguy hiểm”: dứt điểm một chạm, đánh đầu cận thành, hoặc tung ra đường chuyền trực diện khi đối thủ mất cân bằng. Đó là cách sử dụng hợp lý một cầu thủ đã tích lũy hơn một thập kỷ kinh nghiệm ở đỉnh cao châu Âu.

Ở mặt trận triển khai bóng, Casemiro cũng được “bảo vệ” tốt hơn. Khi cần build-up, anh thường lệch sang biên, kéo theo sự chú ý của đối phương, nhường vai trò xử lý dưới áp lực cho những cầu thủ kỹ thuật hơn. Điều này gợi nhớ cách Casemiro từng được sử dụng tại Real Madrid, khi Luka Modric và Toni Kroos gánh phần lớn trách nhiệm tổ chức, còn anh tập trung vào đọc tình huống và đưa ra quyết định cuối cùng.

Sự hồi sinh này cũng đặt ra một câu hỏi khó chịu cho MU: bao nhiêu cầu thủ từng bị coi là “hết thời” chỉ vì bị đặt sai chỗ? Casemiro không trẻ lại, nhưng anh vẫn là một tiền vệ đẳng cấp nếu được dùng đúng cách. Vấn đề nằm ở triết lý và sự kiên nhẫn.

Hợp đồng của Casemiro sẽ kết thúc vào cuối mùa. Anh nhiều khả năng rời Old Trafford, khép lại một chương không trọn vẹn nhưng cũng không bi kịch. Nếu MU giành vé dự Champions League, đó sẽ là cái kết đẹp cho một cầu thủ từng đứng bên bờ vực bị lãng quên.

Không phải bằng tốc độ hay sức mạnh, mà bằng thứ bóng đá tỉnh táo của một người hiểu rõ giới hạn và giá trị còn lại của chính mình.