Đội bóng của Lampard sa sút khó tin

  • Thứ bảy, 7/2/2026 15:19 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Chỉ trong vòng đúng một tháng, Coventry City tự tay đánh rơi lợi thế tưởng chừng không thể san lấp.

Lampard đang gặp khó khăn ở giai đoạn then chốt nhất mùa giải.

Trước thềm Coventry tiếp Oxford United thuộc vòng 31 Championship tối 7/2, bức tranh cuộc đua thăng hạng đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ở đó, Coventry của Frank Lampard trở thành tâm điểm theo một cách không mấy tích cực.

Ở thời điểm đầu tháng (ngày 1/1), đội bóng của Lampard chễm chệ trên đỉnh bảng với 52 điểm sau 25 trận, tạo ra khoảng cách 8 điểm so với đội xếp thứ 2 và hơn đội đứng thứ 3 tới 13 điểm. Khi ấy, viễn cảnh thăng hạng trực tiếp dường như nằm chắc trong tay Coventry.

Thế nhưng 30 ngày sau, cục diện đã thay đổi đáng kể. Coventry vẫn đứng đầu, nhưng khoảng cách an toàn không còn. Sau 30 vòng, họ chỉ hơn Middlesbrough về hiệu số, trong khi đội xếp thứ 3 Hull City đã áp sát với cách biệt vỏn vẹn 4 điểm. Từ vị thế một mình một ngựa, Coventry bất ngờ bị cuốn trở lại vào cuộc đua khốc liệt.

Sự sa sút này khiến Lampard và các học trò đối diện không ít chỉ trích. Việc đánh rơi một lợi thế lớn trong thời gian ngắn khiến người hâm mộ lo ngại về bản lĩnh của đội bóng ở giai đoạn quyết định. Championship vốn nổi tiếng khắc nghiệt, và chỉ một chuỗi trận chệch nhịp cũng đủ để mọi toan tính sụp đổ.

Dù vậy, Coventry vẫn nắm quyền tự quyết. Vấn đề nằm ở chỗ họ cần nhanh chóng ổn định lại tinh thần và lối chơi trước khi lợi thế cuối cùng cũng tan biến. Khi mùa giải bước vào giai đoạn bản lề, áp lực sẽ không chờ đợi ai, kể cả một đội từng bỏ xa phần còn lại của giải đấu.

Nếu không thắng Oxford United - đội đang xếp áp chót, thầy trò HLV Lampard nguy cơ bị đánh bật khỏi ngôi đầu là khá cao.

Lampard anh 1

Vị trí của Coventry không còn an toàn.

HLV Lampard vỡ mộng

Tham vọng sớm tách tốp và tạo ra khoảng cách lớn với các đối thủ trong cuộc đua giành vé lên Ngoại hạng Anh mùa tới của HLV Frank Lampard phá sản, khi Coventry City có phong độ kém cỏi.

07:49 5/1/2026

Chelsea nói không với Lampard

Sự từ chối Frank Lampard không lạnh lùng, mà là tuyên ngôn rõ ràng cho một Chelsea quyết tâm cắt đứt với quá khứ.

18:00 3/1/2026

HLV Lampard vỡ mộng

Tham vọng tạo cách biệt lớn với nhóm sau để nắm lợi thế trước kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới của Coventry City tan thành mây khói sau hai kết quả bất lợi liên tiếp.

11:11 10/12/2025

