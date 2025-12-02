Real Madrid họp khẩn về tương lai của Xabi Alonso

Real Madrid đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi ban lãnh đạo chuẩn bị triệu tập một cuộc họp khẩn trong 72 giờ tới để bàn về tương lai của HLV Xabi Alonso.

Xabi Alonso đang đối mặt sức ép tại Real Madrid.

Quyết định này xuất hiện trong bối cảnh áp lực ngày một lớn và phòng thay đồ bắt đầu xuất hiện những tiếng nói bất mãn. Theo nhiều nguồn tin, 4-5 cầu thủ kỳ cựu đã bày tỏ lo ngại về cách tiếp cận chiến thuật của Alonso, cho rằng triết lý mà ông áp dụng khiến đội bóng gặp bất lợi trong những thời điểm quan trọng của mùa giải.

Một số cầu thủ cũng cảm thấy Real Madrid mất đi sự cân bằng quen thuộc, đặc biệt ở khả năng kiểm soát nhịp độ và ổn định thế trận trước các đối thủ lớn. Sự chững lại về kết quả trong vài tuần gần đây càng làm bầu không khí thêm nặng nề.

Dù Alonso nhận được sự ủng hộ từ một phần lãnh đạo nhờ tiềm năng xây dựng một dự án dài hơi, Real Madrid luôn đặt áp lực chiến thắng lên hàng đầu. Mọi cuộc khủng hoảng, dù nhỏ hay lớn, đều bị soi chiếu ở mức độ khắc nghiệt hơn so với phần còn lại của châu Âu.

Cuộc họp vào ngày 4/12 được xem là thời điểm then chốt. Chủ tịch Florentino Perez muốn lắng nghe đầy đủ ý kiến từ bộ phận kỹ thuật, phòng thay đồ và ban điều hành trước khi đưa ra hướng đi tiếp theo. Tình hình nhân sự cũng khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn, bởi một số trụ cột đang chịu tải lớn và không hoàn toàn phù hợp với phong cách pressing cường độ cao mà Alonso áp dụng.

Dù tương lai của Alonso chưa bị định đoạt, đây rõ ràng là cảnh báo nghiêm khắc. Real Madrid không có nhiều thời gian cho những thử nghiệm mang tính rủi ro, và những kết quả sắp tới sẽ có tiếng nói quyết định. Nếu mọi thứ không được cải thiện nhanh chóng, khả năng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải tính đến một phương án thay thế là điều không thể loại trừ.