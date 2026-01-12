Trọng tài gây tranh cãi lớn ở trận El Clasico

Rạng sáng 12/1, trọng tài Jose Luis Munuera Montero ra quyết định khó hiểu khi Barcelona đánh bại Real Madrid 3-2 ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Real được hưởng phạt góc khi trận đấu đã trôi qua phút bù giờ thứ 6 của hiệp một.

Tình huống gây tranh cãi xuất hiện thời điểm Real Madrid được hưởng quả phạt góc dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2. Phút 45+7, Gonzalo Garcia ghi bàn từ quả phạt góc Real được hưởng. Điều đáng nói, thời gian bù giờ của hiệp 1 chỉ có 3 phút.

Trước đó, Vinicius gỡ hòa 1-1 ở phút 45+2 và Lewandowski ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 45+4. Theo cựu trọng tài Iturralde Gonzalez, bàn gỡ hòa 2-2 của Real Madrid đáng lẽ không xảy ra nếu thời gian bù giờ được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Cựu trọng tài Iturralde González phân tích: "Sau khi có thêm hai bàn thắng (của Vinicius và Lewandowski), Munuera Montero lẽ ra chỉ nên nâng thời gian bù giờ lên 5 phút, hiệp một trận đấu đáng lẽ phải kết thúc tại đó".

Gonzalo García ghi bàn ở phút 45+7.

Thực tế, quả phạt góc của Real được thực hiện vào phút bù giờ thứ 6. Mặc dù trọng tài có quyền cho thêm thời gian, nhưng theo quan điểm của Iturralde, điều này là không hợp lý và trận đấu lẽ ra phải được cắt còi ở phút thứ 5.

Iturralde chỉ ra rằng cho dù có bù giờ thêm vì hai pha ăn mừng sau hai bàn thắng của Vinicius và Lewandowski, Montero cũng chỉ nên cho cộng 1-2 phút. Tức là hiệp một chỉ nên có 5 phút bù giờ, so với 3 phút ban đầu được đưa ra.

Bàn thắng của Lewandowski được ghi ở phút 48 giây thứ 24, tức là vẫn nằm trong khoảng thời gian phút bù giờ được cộng thêm sau khi Vinicius ăn mừng bàn thắng ở phút 45+2.

Và lẽ ra, hiệp một của trận đấu phải kết thúc sau đó khoảng vài chục giây, chứ không thể kéo đến phút 45+7, thời điểm Gonzalo Garcia ghi bàn từ quả phạt góc.

