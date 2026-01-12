Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dalot gây phẫn nộ

  • Thứ hai, 12/1/2026 04:26 (GMT+7)
Diogo Dalot bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội ngon ăn khi Manchester United bị Brighton loại với tỷ số 1-2 ở ngay vòng 3 FA Cup rạng sáng 12/1.

Diogo Dalot đơn giản là không đáp ứng được những tiêu chuẩn của Manchester United.

Trước Brighton, hậu vệ người Bồ Đào Nha đá chính nhưng có ngày thi đấu thất vọng. Khi tỷ số đang là 0-0 ở ngay đầu trận, Dalot bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn liên tiếp dù đối mặt với thủ môn đối phương.

Không lâu sau đó, MU phải trả giá khi Brajan Gruda mở tỷ số. Nhiều CĐV MU phẫn nộ, bởi đây không phải lần đầu Dalot bỏ lỡ cơ hội.

The Times nhận định việc theo dõi hậu vệ người Bồ Đào Nha thi đấu trên sân lúc này, thực sự là một "cực hình" đối với những người hâm mộ trung thành nhất. Những gì Dalot trình diễn không còn là sự trồi sụt phong độ nhất thời, mà là một bản danh sách dài những sai lầm mang tính hệ thống.

Không chỉ dứt điểm tệ, khả năng phòng ngự của Dalot đang ở mức báo động khi anh liên tục để xổng đối phương, mất dấu người trong những tình huống kèm người cơ bản.

Diogo Dalot anh 1

Dalot vẫn trụ lại MU sau nhiều năm.

Điều khiến dư luận phẫn nộ và khó hiểu nhất chính là làm thế nào Dalot vẫn có thể trụ vững sau mọi đợt thanh trừng tại Old Trafford. Từ thời Jose Mourinho cho đến những đời huấn luyện viên kế cận, hàng loạt chiến lược gia bị sa thải, nhưng Dalot vẫn ở đó.

Anh vẫn nghiễm nhiên xuất hiện trong đội hình xuất phát, vẫn ra sân và vẫn lặp lại đúng những sai lầm cũ kỹ ấy. Thật khó để chấp nhận việc một cầu thủ mang lại giá trị quá ít ỏi trong những khoảnh khắc quyết định lại có thể gắn bó lâu đến thế tại một câu lạc bộ tầm cỡ thế giới.

Sự tồn tại của Dalot như một dấu hỏi lớn về lòng tự trọng và tiêu chuẩn của Manchester United. Nhiều CĐV cho rằng trong bối cảnh Manchester United đang nỗ lực thực hiện cuộc cải tổ toàn diện, Dalot phải ra đi ngay trong tháng này để làm sạch đội hình.

Tường Linh

  Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

