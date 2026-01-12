Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vinicius ghi siêu phẩm để đời

  • Thứ hai, 12/1/2026 06:02 (GMT+7)
Rạng sáng 12/1, Barcelona đánh bại Real Madrid 3-2 ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, nhưng Vinicius Jr vẫn tạo ra khoảnh khắc gây kinh ngạc.

Vinicius xuất hiện đúng vào thời điểm Real Madrid cần anh hơn bao giờ hết.

Phút 45+2, khi Real Madrid đang bị Barca dẫn bàn, áp đảo về mặt thế trận và cần một tia hy vọng nhất, ngôi sao mang áo số 7 của "Los Blancos" lên tiếng với một bàn thắng đẹp để đời.

Nhận bóng từ giữa sân, chân sút người Brazil dẫn bóng vượt qua toàn bộ hàng thủ Barcelona, di chuyển ít nhất 40 m, sau đó xộc thẳng vào vùng cấm đối thủ dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1 cho Real.

AS bình luận bàn thắng gỡ hòa của Vinicius "ở đẳng cấp thế giới", và xứng đáng được đề cử cho danh hiệu "Bàn thắng đẹp nhất năm" của FIFA. El Pais gọi đó là "khoảnh khắc chỉ xuất hiện ở những thiên tài trong bóng đá", như Messi, Maradona hay Pele từng làm được trước đây.

Bên cạnh ý nghĩa tức thời, bàn thắng này còn mang một giá trị to lớn. Vinicius chấm dứt cơn hạn hán bàn thắng kéo dài 1537 phút. Anh phá vỡ chuỗi 19 trận liên tiếp không ghi bàn, bao gồm 16 trận trong màu áo Real Madrid và 3 trận cùng đội tuyển quốc gia Brazil.

Dù Real thua trận, Vinicius cho cả thế giới thấy về tài năng của mình bằng bàn thắng cực đẹp mắt.

