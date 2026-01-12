Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Crystal Palace lại gây xấu hổ sau địa chấn ở FA Cup

  • Thứ hai, 12/1/2026 04:25 (GMT+7)
  • 04:25 12/1/2026

Đội một Crystal Palace gặp trục trặc khi trích tiền túi ra để hoàn trả chi phí vé và di chuyển cho các CĐV lặn lội đến xem màn trình diễn tệ hại của họ trước Macclesfield ở vòng 3 FA Cup.

Dàn sao Crystal Palace bị chỉ trích nặng nề.

Hôm 10/1, đương kim vô địch Crystal Palace gục ngã trước đội bóng nhược tiểu Macclesfield FC với tỷ số 1-2 ở vòng 3 FA Cup. Chính vì thế, ngay sau trận đấu, cả đội Crystal Palace đồng ý chi tiền từ tài khoản cá nhân để trả cho CĐV đến sân Macclesfield, như cách bù đắp cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, theo The Times, kế hoạch này không thể diễn ra bởi các cầu thủ Crystal Palace gặp vấn đề trong việc quyên góp. Dàn sao Palace không thể chuyển tiền cho nhau, hoặc gặp trục trặc trong việc thống nhất số tiền.

Chính vì thế, kế hoạch này bị hủy bỏ. Thông tin trên khiến không ít CĐV Crystal Palace phẫn nộ. Họ cho rằng dù các CĐV không có ý định nhận lại số tiền vé và chi phí di chuyển, dàn sao Palace lại gây xấu hổ một lần nữa khi không thể trích một phần nhỏ trong khoản thu nhập kếch xù của họ để tri ân người hâm mộ.

Trận thua của Crystal Palace trước Macclesfield là một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử FA Cup. Macclesfield là đội bóng đang chơi ở National League North (hạng 6), kém Palace tới 117 bậc trên hệ thống giải chuyên nghiệp.

Tường Linh

Crystal Palace Macclesfield

