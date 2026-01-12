Endrick ghi bàn sau khi rời Real

Tiền đạo trẻ Endrick ghi bàn đầu tiên cho Lyon sau khi gia nhập đội theo dạng cho mượn từ Real Madrid hồi đầu tháng này.

Endrick tỏa sáng ở Lyon.

Rạng sáng 12/1, Lyon giành chiến thắng 2-1 trên sân của Lille tại Cúp quốc gia Pháp. Một trong hai bàn thắng của đội khách được ghi bởi Endrick ở phút 42. Từ quả tạt bên cánh trái của Afonso Moreira, Corentin Tolisso khéo léo đánh gót kiến tạo, tạo điều kiện để Endrick băng vào cột hai và dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng cho Lyon.

Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Endrick ngay trong trận ra mắt đội bóng nước Pháp. Bàn thắng này được kỳ vọng giúp chân sút trẻ cởi bỏ áp lực trong thời gian qua.

Endrick thi đấu cho Lyon theo dạng cho mượn từ Real Madrid. Trước đó, anh chỉ có 3 lần ra sân cho đội CLB La Liga mùa này dưới thời HLV Xabi Alonso. Việc ít được thi đấu khiến Endrick phải ra đi, và Lyon trở thành bến đỗ phù hợp để tiền đạo trẻ tiếp tục phát triển.

Ở mùa giải trước, Endrick từng ghi 7 bàn sau 37 lần ra sân cho Real Madrid và để lại ấn tượng mạnh nhờ tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm đa dạng. Anh cũng đã ghi 3 bàn cho đội tuyển Brazil trong năm qua.

Trưởng thành từ lò đào tạo Palmeiras, Endrick sớm được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Brazil và được Real Madrid chiêu mộ. Tuy nhiên, cả hai HLV Carlo Ancelotti và Xabi Alonso đều thừa nhận Endrick cần nỗ lực để thích nghi tốt hơn với môi trường bóng đá khắc nghiệt tại châu Âu.

