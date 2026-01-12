HLV Alonso nguy cơ bị sa thải

Ban lãnh đạo Real Madrid có thể sa thải HLV Xabi Alonso sau thất bại trước Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Florentino Perez không hài lòng với Alonso sau chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Rạng sáng 12/1, Real Madrid thua 2-3 trước Barcelona trong một thế trận họ chơi thụ động và để đối thủ áp đảo hoàn toàn. Dù ghi được hai bàn thắng vào lưới đối thủ nhờ công của Vinicius và Gonzalo Garcia, đó đều là các tình huống khoảnh khắc cá nhân và không cho thấy hệ thống của Real hoạt động tốt.

AS dẫn lời các nguồn tin nội bộ Real khẳng định nhiều thành viên cấp cao ở "Los Blancos" rất không hài lòng với cách tiếp cận này. Ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, Barcelona gần như áp đảo trước hàng phòng ngự lùi sâu và duy trì nhịp độ thấp của Madrid.

Gương mặt của chủ tịch Florentino Perez sau trận lộ rõ sự không hài lòng. Trước đó, có tin Real sẽ sa thải Alonso nếu Real Madrid thất bại trước Atletico Madrid ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra ngày 8/1.

Real sau đó hạ đối thủ cùng thành phố để vào chung kết, đồng thời giúp Alonso có thêm niềm tin từ ban lãnh đạo. Tuy nhiên, kết quả bại trận tại chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha có thể định đoạt tương lai của vị HLV trẻ tuổi, người đang đối mặt với nhiều chỉ trích dù đội bóng cải thiện gần đây.