Jovic trở lại đúng lúc

Từ ba bàn thắng tại Athens, Jovic bắt đầu nhìn thấy lối thoát khỏi quãng thời gian mờ nhạt ở Real Madrid, AC Milan và Fiorentina.

Jovic (áo trắng) đang tìm lại sự nghiệp.

Luka Jovic chưa bao giờ thực sự đứng vững dưới ánh đèn sân khấu. Những năm tháng ở Real Madrid, AC Milan hay Fiorentina đều để lại hình ảnh một tiền đạo lạc lối, không tìm được thứ bản năng săn bàn từng khiến anh trở thành mục tiêu chuyển nhượng lớn của châu Âu.

Bởi vậy, việc Jovic rời các sân khấu danh giá để tới Hy Lạp không phải bước lùi, mà là nỗ lực cuối cùng để cứu vãn sự nghiệp. Hôm 1/12, cựu sao Real Madrid lập hat-trick trong chiến thắng 3-2 của AEK Athens trước Panathinaikos thuộc vòng 12 giải VĐQG Hy Lạp, một cú hích để mũi nhọn này trở lại.

Thành tích ghi bàn tại AEK Athens không quá ấn tượng, nhưng trận derby Athens với hat-trick vào lưới Panathinaikos mở ra tia hy vọng mới cho Jovic. Ba bàn thắng ấy không mang hình hài của một “sát thủ lạnh lùng” như thời Frankfurt. Jovic ghi hai quả phạt đền, một trong số đó do chính anh tạo ra, và một cú đánh đầu. Nhưng điều quan trọng hơn, chúng mang về chiến thắng, giúp anh trở thành điểm sáng và khiến cả thành phố phải nhắc đến tên mình.

Bốn bàn thắng mùa này đặt Jovic trước cơ hội vượt mốc sáu bàn mà anh từng ghi riêng biệt tại Milan và Fiorentina. Những con số ấy không đủ để xây dựng danh tiếng, nhưng lại là chỉ dấu cho một cuộc trở lại âm thầm. Quan trọng hơn, chúng đánh thức sự tự tin của một tiền đạo từng chói sáng trong màu áo Eintracht Frankfurt, nơi anh từng thể hiện phong độ đủ sức khiến Real Madrid mạo hiểm đầu tư.

Ở tuổi gần 28, Hy Lạp có thể là nơi Jovic “khởi động” lại sự nghiệp. Một giải đấu với áp lực mềm hơn, một môi trường đủ khoảng thở để anh nối lại bản năng dứt điểm và thoát khỏi cái bóng nặng nề của quá khứ. Jovic không cần lập tức trở lại vị thế ngôi sao. Điều anh cần lúc này là những khoảnh khắc đánh thức niềm tin, và hat-trick ở Athens có thể chính là điểm khởi đầu ấy.

Từ một bản hợp đồng gây thất vọng đến niềm hy vọng mới, hành trình của Jovic cho thấy đôi khi một sân khấu vừa tầm lại mở ra cơ hội tốt nhất cho những kẻ từng lạc mất chính mình.