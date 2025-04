Luka Jovic giờ ra sao

Luka Jovic, cái tên từng gắn liền với bản hợp đồng trị giá 60 triệu euro (chưa kể phụ phí) thất bại của Real Madrid vào năm 2019, giờ đây đang viết nên một chương mới trong sự nghiệp tại AC Milan. Sau những tháng ngày chật vật ở Bernabeu, tiền đạo người Serbia đang trải qua một cuộc hồi sinh mạnh mẽ tại Serie A, khẳng định giá trị bản thân bằng phong độ chói sáng.

Jovic đóng vai trò then chốt trong chiến thắng ấn tượng 3-0 của Milan trước đại kình địch Inter Milan tại bán kết lượt về Coppa Italia, qua đó đưa “Rossoneri” thẳng tiến vào trận chung kết. Sau cú đúp bàn thắng quan trọng, Jovic không giấu nổi sự phấn khích: "Đây là một trận đấu vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã không có phong độ tốt ở giải quốc nội, và ai cũng nhận ra điều đó. Hôm nay, toàn đội đã phải thể hiện bản lĩnh, và chúng tôi đã làm được. Giờ đây, chúng tôi sẽ hướng đến Rome".

Phong độ ấn tượng hiện tại của Jovic có một phần không nhỏ đến từ sự thay đổi về thể chất. Theo tiết lộ từ La Gazzetta dello Sport, chân sút này giảm được một vài cân đáng kể, và điều này mang lại những tác động tích cực lên lối chơi của anh.

HLV Sergio Conceiçao nhận xét: "Jovic đang có phong độ rất cao nhờ việc giảm cân. Cậu ấy di chuyển thông minh ở khu vực giữa các tiền vệ đối phương, điều này rất quan trọng cho đội bóng. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của cậu ấy, đồng thời khả năng di chuyển ra biên của Jovic cũng rất giá trị".

Sau quãng thời gian cho mượn tại đội bóng cũ Eintracht Frankfurt, Jovic chính thức chia tay Real Madrid vào ngày 8/7/2022 và gia nhập Fiorentina. Tại đây, anh có 36 lần ra sân và ghi được 6 bàn thắng trước khi chuyển đến AC Milan. Mùa giải này, Jovic có 4 bàn thắng sau 12 trận đấu cho đội chủ sân San Siro, tiếp nối thành tích 6 bàn và 2 kiến tạo sau 23 trận ở mùa giải trước.

Hiện tại, Jovic có phong độ ghi bàn ấn tượng với 3 bàn thắng trong 5 trận gần nhất và đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc tại Italy bên cạnh bạn gái Sofia Milo. Hợp đồng của anh với Milan sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này, và với những màn trình diễn thuyết phục vừa qua, người hâm mộ và giới chuyên môn đều kỳ vọng Jovic sẽ duy trì được đà thăng hoa này và tiếp tục tỏa sáng tại Serie A trong tương lai.

Từ một "bom xịt" tại Real Madrid, Jovic từng bước khẳng định lại đẳng cấp của một chân sút hàng đầu trong màu áo AC Milan. Sau những năm tháng khó khăn ở Tây Ban Nha, Jovic tìm lại được sự tự tin và phong độ đỉnh cao, trở thành một nhân tố không thể thiếu trong thành công gần đây của Milan tại Coppa Italy. Giờ đây, anh nắm giữ hoàn toàn vận mệnh sự nghiệp của mình và tận hưởng những thành quả xứng đáng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.