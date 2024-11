Jovic lụn bại sự nghiệp

Từng được kỳ vọng là tiền đạo sáng giá với tiềm năng trở thành ngôi sao của bóng đá châu Âu, Jovic giờ đây không còn nằm trong kế hoạch của AC Milan, đội bóng mà anh mới gia nhập không lâu. Giá trị thị trường của Jovic giảm mạnh, và cả CLB lẫn đội tuyển Serbia dường như không còn coi anh là lựa chọn hàng đầu.

Với chân sút 26 tuổi, thời điểm sang Real Madrid năm 2019 cũng dường như trở thành bước ngoặt lớn, khiến sự nghiệp cầu thủ lụn bại.

Jovic cập bến Real Madrid vào hè 2019 với mức giá 63 triệu euro, biến anh thành bản hợp đồng đắt giá thứ chín trong lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Sau hai mùa giải đầy ấn tượng ở Eintracht Frankfurt với 25 bàn thắng trong 54 trận tại Bundesliga, Jovic thu hút sự chú ý của Real Madrid, và được xem là mẫu tiền đạo sát thủ phù hợp với chiến thuật tấn công của đội bóng này.

Thế nhưng, hành trình của Jovic tại Tây Ban Nha lại không như mong đợi. Anh chỉ ghi được vỏn vẹn hai bàn thắng trong mùa đầu tiên tại La Liga, không thể cạnh tranh ở vị trí tiền đạo chính và buộc phải ra đi.

Sau khi trở về Eintracht Frankfurt một thời gian ngắn, Jovic tìm kiếm cơ hội tại Serie A, nơi anh đầu quân cho Fiorentina và sau đó là AC Milan. Tuy nhiên, tại Milan, sự nghiệp của Jovic lại càng trở nên lận đận hơn khi anh chỉ mới ra sân ba lần ở giải đấu quốc nội mùa 2024/25, không được đăng ký thi đấu ở Champions League và chỉ tích lũy được 78 phút trên sân.

Hiện tại, AC Milan bắt đầu tìm cách để Jovic rời đội ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, trong bối cảnh giá trị thị trường của anh giảm xuống còn 5 triệu euro - một mức giảm mạnh so với những gì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từng đầu tư.

Không chỉ mất chỗ đứng tại cấp CLB, Jovic cũng gặp khó khăn ở đội tuyển quốc gia. Từng được xem là niềm hy vọng mới của bóng đá Serbia, giờ đây Jovic khó có thể đảm bảo một suất đá chính trong đội hình.

Trong 9 trận đấu gần đây nhất cho đội tuyển, Jovic chỉ ra sân từ đầu hai lần và ghi được một bàn thắng trong suốt hai năm qua. Ngay cả khi thi đấu cho đội tuyển, thời gian thi đấu của anh cũng bị hạn chế; ở trận thắng Thụy Sĩ (2-0), Jovic vào sân từ hiệp hai và tương tự trong trận thua trước Tây Ban Nha với tỷ số 0-3 tại Córdoba.

Sự tụt dốc của Jovic có thể được nhìn nhận từ nhiều góc độ. Một số ý kiến cho rằng phong độ và sự tự tin của anh không thể phục hồi sau giai đoạn khó khăn tại Real Madrid, trong khi có người tin rằng môi trường thi đấu mới ở Italy chưa phù hợp với phong cách bản thân.

Dù lý do là gì, Jovic giờ đây đối mặt với một tương lai bất định. Để cứu vãn sự nghiệp, anh cần một thay đổi lớn, dù là khởi đầu mới ở một CLB khác hay sự thay đổi trong cách tiếp cận thi đấu.

Ở tuổi 26, Jovic vẫn còn thời gian để thay đổi số phận của mình, nhưng áp lực ngày càng lớn. Câu chuyện của mũi nhọn 26 tuổi là một bài học về sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao - nơi một tài năng sáng giá có thể bị lãng quên chỉ trong chớp mắt nếu không thể duy trì phong độ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.