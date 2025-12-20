Thiago Silva trở lại châu Âu ở tuổi 41

AC Milan sẽ chiêu mộ lại huyền thoại Thiago Silva vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Silva vẫn là trụ cột của một Fluminense ở giải Brazil.

Theo Globo, huấn luyện viên Massimiliano Allegri đồng ý việc chiêu mộ Silva và trung vệ này sẽ ký hợp đồng có thời hạn 6 tháng, kéo dài đến trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Động thái này khiến người hâm mộ bóng đá thế giới không khỏi bất ngờ, đặc biệt khi Silva vừa bước sang tuổi 41 vào tháng 9 và đang cân nhắc giải nghệ năm sau.

Theo Repubblica, việc Milan cân nhắc đưa Thiago Silva trở lại là một quyết định đầy táo bạo, nhưng có thể lý giải được bởi ở tuổi 41, trung vệ này vẫn chơi xuất sắc ở quê nhà Brazil trong màu áo Fluminense.

Khi đa phần các cầu thủ cùng lứa đều treo giày hoặc lùi vào hậu trường, Silva vẫn là trụ cột của một Fluminense ở giải Brazil mùa rồi, toả sáng tại FIFA Club World Cup 2025. Thêm vào đó, thành công trong thương vụ Luka Modric hồi hè càng củng cố niềm tin của ban lãnh đạo Milan.

Kể từ khi gia nhập AC Milan, Modric đá chính gần như mọi trận đấu tại Serie A, con số quá ấn tượng với một cầu thủ đã 40 tuổi. Silva từng được mệnh danh là "người hùng thầm lặng" trong hàng phòng ngự của Milan từ năm 2009 đến 2012, để lại dấu ấn sâu đậm với một chức vô địch Serie A mùa giải 2010/11.