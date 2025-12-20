Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thiago Silva trở lại châu Âu ở tuổi 41

  • Thứ bảy, 20/12/2025 07:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

AC Milan sẽ chiêu mộ lại huyền thoại Thiago Silva vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Silva vẫn là trụ cột của một Fluminense ở giải Brazil.

Theo Globo, huấn luyện viên Massimiliano Allegri đồng ý việc chiêu mộ Silva và trung vệ này sẽ ký hợp đồng có thời hạn 6 tháng, kéo dài đến trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Động thái này khiến người hâm mộ bóng đá thế giới không khỏi bất ngờ, đặc biệt khi Silva vừa bước sang tuổi 41 vào tháng 9 và đang cân nhắc giải nghệ năm sau.

Theo Repubblica, việc Milan cân nhắc đưa Thiago Silva trở lại là một quyết định đầy táo bạo, nhưng có thể lý giải được bởi ở tuổi 41, trung vệ này vẫn chơi xuất sắc ở quê nhà Brazil trong màu áo Fluminense.

Khi đa phần các cầu thủ cùng lứa đều treo giày hoặc lùi vào hậu trường, Silva vẫn là trụ cột của một Fluminense ở giải Brazil mùa rồi, toả sáng tại FIFA Club World Cup 2025. Thêm vào đó, thành công trong thương vụ Luka Modric hồi hè càng củng cố niềm tin của ban lãnh đạo Milan.

Kể từ khi gia nhập AC Milan, Modric đá chính gần như mọi trận đấu tại Serie A, con số quá ấn tượng với một cầu thủ đã 40 tuổi. Silva từng được mệnh danh là "người hùng thầm lặng" trong hàng phòng ngự của Milan từ năm 2009 đến 2012, để lại dấu ấn sâu đậm với một chức vô địch Serie A mùa giải 2010/11.

Truyền thông Indonesia phấn khích khi giành HCV futsal

Truyền thông Indonesia tràn ngập trong không khí vui mừng và tự hào sau khi đội tuyển futsal nam Indonesia giành huy chương vàng SEA Games 2025 bằng chiến thắng thuyết phục 6-1 trước chủ nhà Thái Lan.

3 giờ trước

Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 20/12: Hai tấm HCV cuối?

Đoàn Thể thao Việt Nam còn tham dự 3 nội dung gồm cầu mây regu nam, nữ và bơi đường dài 10 km trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 33.

3 giờ trước


Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Thiago Silva David Silva Luka Modric AC Milan

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Amorim thay doi hay Manchester United tra gia hinh anh

Amorim thay đổi hay Manchester United trả giá

39 phút trước 09:00 20/12/2025

0

Manchester United đang bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất mùa giải. Không phải vì áp lực danh hiệu, mà bởi những gì họ buộc phải từ bỏ.

Pep len tieng ve tuong lai hinh anh

Pep lên tiếng về tương lai

1 giờ trước 08:19 20/12/2025

0

Pep Guardiola khẳng định ông muốn tiếp tục dẫn dắt Manchester City ở mùa giải tới, đồng thời phủ nhận mọi cuộc thảo luận về tương lai với ban lãnh đạo.

