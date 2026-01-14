Modric là sai lầm của Alonso

Việc Real Madrid không giữ Luka Modric thêm một mùa giải không chỉ là câu chuyện nhân sự, mà còn kéo theo những hệ lụy sâu rộng trong phòng thay đồ, góp phần đẩy Xabi Alonso vào thế cô lập.

Modric vẫn chơi hay ở tuổi 40.

Sau khi Xabi Alonso bị sa thải, những mảnh ghép về sự rạn nứt nội bộ Real Madrid dần lộ diện. Một trong những khởi điểm quan trọng nhất chính là quyết định để Luka Modric ra đi. Ở tuổi 40, tiền vệ người Croatia vẫn tiếp tục thi đấu đỉnh cao sự nghiệp trong màu áo Milan.

Theo nhà báo Fabrizio Romano chia sẻ trên DAZN, nhiều cầu thủ Real Madrid đã không hài lòng khi HLV Xabi Alonso chẳng có chút nỗ lực giữ Modric ở lại thêm một mùa giải. Dù đây là quyết định của CLB, thái độ dứt khoát của ban huấn luyện được xem là tín hiệu lạnh lùng với một biểu tượng của phòng thay đồ.

Modric đã có màn chia tay trang trọng tại Bernabeu. Tuy nhiên, anh vẫn khoác áo Real Madrid ở FIFA Club World Cup, điều khiến nhiều cầu thủ tin rằng tiền vệ này vẫn đủ khả năng cống hiến.

Theo Fabrizio Romano, Modric mong muốn tiếp tục gắn bó “thêm một mùa giải với một dạng hợp đồng khác”. Thay vào đó, Xabi Alonso và ban lãnh đạo thống nhất đi theo con đường trẻ hóa đội hình.

Quyết định ấy tạo ra hệ lụy tức thì. Một bộ phận cầu thủ cho rằng HLV không bảo vệ những giá trị cốt lõi của đội bóng. Fabrizio Romano nhận định rõ: “Điều này không làm hài lòng một phần phòng thay đồ và Xabi Alonso đã không có khởi đầu tốt với các cầu thủ”. Từ mùa hè, khoảng cách giữa ông và đội hình chính hình thành.

Sau FIFA Club World Cup và thất bại nặng nề ở bán kết trước PSG, Real Madrid trở lại thi đấu với kết quả không tệ. Tuy nhiên, cảm giác gắn kết trong đội không tồn tại.

Theo thời gian, những bất đồng tiếp tục nảy sinh với các trụ cột như Bellingham, Valverde hay Vinicius. Thất bại trước Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha trở thành giọt nước tràn ly. Và Chủ tịch Florentino Perez quyết định sa thải Xabi Alonso ngay sau đó.

Trong bức tranh toàn cảnh, việc để Modric ra đi không phải nguyên nhân duy nhất. Nhưng rõ ràng, đó là quyết định mang tính biểu tượng, kéo theo những hệ lụy tâm lý nghiêm trọng và góp phần làm lung lay nền tảng phòng thay đồ của Real Madrid.