Mbappe nén đau để cứu Alonso

L’Equipe tiết lộ Kylian Mbappe bất chấp chấn thương để vào sân ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, với hy vọng mang về danh hiệu và níu kéo chiếc ghế HLV của Xabi Alonso tại Real Madrid.

Mbappe đã cố gắng để cứu sự nghiệp của HLV Xabi Alonso tại Real Madrid.

Theo L’Equipe (Pháp), Mbappe là một trong những cầu thủ đầu tiên chia tay Xabi Alonso sau khi Real Madrid chính thức sa thải HLV người xứ Basque. Ít người biết rằng, ngay trước đó, tiền đạo người Pháp đã cố gắng làm tất cả để thay đổi cục diện.

Mbappe gặp vấn đề ở đầu gối trái và theo kế hoạch ban đầu, anh phải nghỉ thi đấu đến ngày 21/1. Cựu sao PSG không góp mặt ở trận bán kết Siêu cúp gặp Atletico Madrid. Dù vậy, Mbappe vẫn theo toàn đội sang Saudi Arabia vào cuối tuần trước, với hy vọng kịp ra sân trong trận chung kết.

L’Equipe cho biết Mbappé tin rằng một thất bại trước Barcelona sẽ đặt dấu chấm hết cho Xabi Alonso. Vì thế, anh sẵn sàng đánh cược với thể trạng của mình. Ngôi sao người Pháp chấp nhận vào sân mà không tiêm thuốc giảm đau, dù nguy cơ tái phát chấn thương là rất rõ ràng.

Mbappe khởi đầu trên ghế dự bị. Anh được tung vào sân khi Barcelona đã dẫn 3-2, sau bàn thắng của Raphinha.

Trong quãng thời gian có mặt trên sân, Mbappe chơi đầy quyết tâm, liên tục tham gia các pha tấn công dù bị hạn chế rõ rệt về tốc độ và khả năng bứt phá. Dù vậy, Real Madrid vẫn không thể lật ngược thế trận.

Thất bại này, theo L’Equipe, đã khép lại số phận của Xabi Alonso. Quyết định sa thải được Real Madrid đưa ra rất nhanh, chỉ chưa đầy 12 giờ sau khi toàn đội trở về từ trận thua Barcelona.

Trên mạng xã hội, Mbappe gửi lời chia tay đầy trân trọng: “Thời gian tuy ngắn nhưng thật sự là một niềm vui khi được thi đấu cho thầy và học hỏi từ thầy. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi ngay từ ngày đầu”.

L’Equipe nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người rất khăng khít. Dưới thời Xabi Alonso, Mbappe ghi 29 bàn và có 5 kiến tạo trong sáu tháng. Tuy nhiên, ngay cả nỗ lực mang tính biểu tượng của ngôi sao số một cũng không thể thay đổi một kết cục đã được định sẵn.