Cherki đáng giá đến từng xu

Hiệu suất thi đấu, giá trị chiến thuật và phản hồi từ người hâm mộ đều cho thấy Rayan Cherki đang mang lại lợi nhuận vượt xa so với kỳ vọng.

Rayan Cherki đến Manchester City với giá 35 triệu euro từ Lyon, con số giờ đây được xem là quá hời nếu đặt cạnh những gì anh thể hiện trong mùa giải này.

Sau 1.332 phút thi đấu, Cherki trực tiếp góp dấu giày vào 18 bàn thắng - trừ penalty, gồm 7 bàn và 11 kiến tạo, đạt hiệu suất 74 phút cho mỗi bàn thắng/kiến tạo. Đây là mức hiệu suất cao nhất tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này trong nhóm cầu thủ thi đấu từ 900 phút trở lên.

Trong cấu trúc chiến thuật chặt chẽ của Pep Guardiola, Cherki không chỉ thích nghi mà còn tạo ra giá trị riêng. Anh mang đến sự sáng tạo trong không gian hẹp, khả năng xử lý bóng bằng nhịp độ và cảm quan trận đấu.

Những đường chuyền quyết định của Cherki giúp Man City mở thêm phương án tiếp cận khung thành, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ hay các tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Tác động của Cherki được cảm nhận rõ ràng từ người hâm mộ. Trên mạng xã hội X, tài khoản Abdulateef A. Bolaji nhận xét: “Cherki là một tài năng thiên phú. Chúng ta thật may mắn khi có cậu ấy. Một trong những bản hợp đồng hay nhất năm.”

Một người dùng khác cũng chỉ ra điều từng khiến Cherki bị đánh giá sai: “Họ cho rằng cậu ấy là một cầu thủ chậm chạp và thích phô diễn. Thật ra họ không thể hiểu phong cách của Cherki.”

Thực tế tại Etihad cho thấy Cherki không cần tốc độ thuần túy để tạo khác biệt. Anh tạo ảnh hưởng bằng kỹ thuật, thời điểm và khả năng ra quyết định chính xác.

Với số tiền khiêm tốn phải bỏ ra nếu so với các bom tấn của Premier League mùa hè vừa qua, Man City đang sở hữu một cầu thủ đang tạo giá trị tức thì. Khi hiệu suất trên sân, sự phù hợp chiến thuật và niềm tin từ khán đài cùng hội tụ, mức phí dành cho Cherki rõ ràng là một thương vụ quá rẻ so với giá trị thực.