Phản ứng của báo Thái Lan khi đội nhà bị loại

Truyền thông Thái Lan thất vọng khi đội nhà dừng chân ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á 2026.

U23 Thái Lan (trái) dừng chân ở giải châu Á. Ảnh: AFC

Tờ Daily News giật tít: "Màn trình diễn của đội tuyển không đủ tốt", khi nói về trận hòa 0-0 của U23 Thái Lan trước U23 Trung Quốc tối 14/1. Kết quả khiến đại diện Đông Nam Á dừng chân ở vòng bảng VCK U23 châu Á 2026.

Trong bài viết, tờ báo nhận định rằng dù toàn đội thi đấu với tất cả sự quyết tâm, chừng đó vẫn chưa đủ để tạo nên chiến thắng. Ở cuộc đối đầu này, U23 Thái Lan chỉ có một kịch bản duy nhất để đi tiếp là đánh bại U23 Trung Quốc, nhưng thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khi đó, Siam Sport viết: "Đội U23 kết thúc ở vị trí chót bảng và bị loại khỏi giải châu Á". Tờ báo này đánh giá thêm rằng dù cả hai đội thay phiên nhau tổ chức các pha tấn công, không đội nào có được bàn thắng mang tính quyết định.

U23 Trung Quốc là đội hài lòng với kết quả hòa khi giành được tấm vé đi tiếp ở bảng D cùng U23 Australia. Trong khi đó, U23 Thái Lan và U23 Iraq buộc phải chia tay giải đấu.

Việc bị loại ngay từ vòng bảng không còn là cú sốc với bóng đá trẻ Thái Lan, mà dần trở thành một thực tế đáng lo ngại. VCK U23 châu Á 2026 là lần thứ 3 liên tiếp họ dừng bước sớm, sau các kỳ 2022 và 2024.

