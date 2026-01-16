Tỷ phú Ratcliffe thua nặng ở Nice

Dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS, Nice thi đấu sa sút khiến giá trị thị trường của CLB này giảm đáng kể.

Ratcliffe quyết định thoái vốn tại OGC Nice.

Theo Bloomberg, Sir Jim Ratcliffe đang rao bán CLB Nice. Tỷ phú người Anh đặt mức giá ban đầu hơn 200 triệu euro (tương đương 233 triệu USD ) cho CLB Ligue 1. Tuy nhiên, do các nhà đầu tư tiềm năng ngần ngại chi trả, giá bán sẽ được giảm đáng kể.

INEOS đang tìm cách thoái vốn khỏi đội bóng Pháp sau gần bảy năm sở hữu. Sir Jim, nhà sáng lập Ineos Group Holdings và đồng sở hữu Manchester United, mua lại Nice vào năm 2019 với cam kết biến đội bóng thành thế lực tại Ligue 1 và các giải đấu châu Âu.

Khi đó, Nice từng xếp hạng ba ở giải quốc nội 2 năm trước. Tuy nhiên, hiện tại, đội bóng đang gặp khó khăn lớn, xếp thứ 14 trên tổng số 18 đội tại Ligue 1 sau chuỗi kết quả kém. Họ thậm chí đối mặt nguy cơ xuống hạng vào cuối mùa 2025/26.

Tháng trước, Nice sa thải HLV Franck Haise sau giai đoạn khủng hoảng khó tin của đội bóng, với chuỗi 9 trận thua liên tiếp (kỷ lục của câu lạc bộ) từ cuối tháng 10 đến tận giữa tháng 12. Chuỗi thua của Nice sau đó được chấm dứt. Thế nhưng, Nice vẫn ở vị trí tệ hại trên các đấu trường khác.

Nhiều CĐV Nice công kích cách điều hành của tỷ phú Ratcliffe và INEOS.

Họ kém vị trí rớt hạng tại Ligue 1 6 điểm, đồng thời xếp bét bảng tại giai đoạn phân hạng Europa League. Quá trình rao bán Nice bắt đầu từ đầu năm nay, nhưng tiến trình bị gián đoạn bởi sự bất ổn xung quanh quyền phát sóng Ligue 1.

Năm ngoái, Ligue 1 chấm dứt hợp đồng khoảng 500 triệu euro/năm với DAZN. Điều này làm giảm sức hút đầu tư vào các CLB như Nice. Ngoài ra, việc Nice không tham gia UEFA Champions League, chật vật tại Europa League và Ligue 1 khiến CLB mất giá đáng kể.

Sức chứa sân Allianz Riviera là 36.000 chỗ, nhưng lượng khán giả trung bình mùa này giảm xuống khoảng 22.000. Nhiều CĐV Nice công kích cách điều hành của tỷ phú Ratcliffe và INEOS. Trên khán đài Allianz Riviera và các diễn đàn mạng xã hội, hàng trăm CĐV từng đồng loạt chỉ trích ban lãnh đạo, đặc biệt là tỷ phú Ratcliffe.

Nhiều băng rôn được giăng lên với dòng chữ: “Ratcliffe và INEOS nên cút đi”. Nice từng vào tứ kết Conference League mùa 2021/22 dưới thời Christophe Galtier, nhưng từ đó đến nay, đội bóng chỉ toàn thất bại ở các cúp châu Âu dưới sự dẫn dắt của nhiều HLV khác nhau.

